Erubiel Durazo, Rodrigo López y Miguel Ojeda, al Salón de la Fama

CIUDAD DE MÉXICO.- El Salón de la Fama del Beisbol Profesional Mexicano tiene desde ayer a siete nuevos miembros, entre ellos los ex bigleaguers Erubiel Durazo, Rodrigo López y Miguel Ojeda, en cerrado recuento de votos efectuado en el estadio de los Diablos Rojos, Alfredo Harp Hélu.

Durazo resultó el más mencionado en las preferencias del Comité Elector con 31 sufragios, seguido por López (25) y Ojeda (21) y otro de los elegidos, Pablo Ortega, con 20.

Asimismo resultó electo el ex pítcher estadounidense, Mike Paul (17), como legionario en Liga Mexicana del Pacífico y Liga Mexicana, mientras que quedaron en la orilla en el apartado de los ligamayoristas, Karim García (22) y Jaime García (19).

El consistente lanzador zurdo nativo de Chiapas, Ricardo Solís (16), encabezó a sus ex colegas de la clase Veteranos, en tanto el cronista de beisbol y futbol americano, José Vicente Segarra (11), superó al extinto Gonzalo Camarillo (10) entre los periodistas.

De ese gremio, también tomaron en cuenta al legendario narrador de los Naranjeros de Hermosillo, Fausto Soto Silva (7), José “Monterrey” González (7), el fotógrafo Sotero Gutiérrez (7), Sergio Morales Ortiz (6) y Antonio Silva Vidaurri (5).

Esperarán otra oportunidad, el mazatleco Juan Carlos Canizales (15), Rafael Díaz (15), Luis Alfonso García (13), Emigdio López (11), Germán Jiménez (11), Édgar Quintero (10), Luis Ignacio Ayala (9), Remigio Díaz (8), Darrel Sherman (8) y Luis Alfonso Cruz, padre (5).

La ceremonia de entronización está prevista en fecha por definir para el próximo mes de noviembre en las flamantes instalaciones del museo, en el Parque La Fundidora, en Monterrey, Nuevo León.

Dieron Fe del protocolo el ingeniero Francisco Padilla, director del Salón de la Fama, el presidente del Comité Elector, Antonio de Valdez y Gabriel Medina y Christian Veliz, gerentes de la Liga Mexicana y Liga Mexicana del Pacífico, respectivamente.

LOS Dodgers de Los Ángeles adquirieron de los Diamondbacks de Arizona al jardinero de la doble nacionalidad, Alek Thomas (.181, 2, 10), a cambio del prospecto venezolano José Requena, y lo enviaron a la sucursal AAA, Oklahoma City.

Thomas, de 26 años, tendrá así una segunda oportunidad nada más y nada menos que en la organización más ganadora de Grandes Ligas en los últimos años y que no en balde aspira a convertirse en tricampeona.

A Requena, guardabosque de 17 años que todavía no ha debutado en el béisbol profesional, se le ven condiciones para llegar al estrellato en el máximo nivel. Los Dodgers lo firmaron con un bono de 372 mil dólares el pasado enero.

AHORA que la LMP publicó su tradicional rol de juegos de 68 fechas, arrancando el 14 de octubre, hay quienes opinan que los directivos costeños deberían ser más “audaces”, como sus antecesores de los sesenta, setenta y ochenta que en ocasiones programaban calendarios de hasta 90 juegos.

No piden tanto, solo unas tres o cuatro series más, despegando a principios de octubre y sin necesidad de volver al formato en el que solamente calificaban a playoffs los primeros cuatro y las hostilidades finalizaban en la segunda semana de enero.

Pero bueno, el negocio es de los que arriesgan su dinero y nadie mejor que ellos para saber cómo hacerlo en tiempos en los que la diversión no sólo está en el terreno de juego. Ustedes entienden a lo que nos referimos.

UN día como hoy, en 1976 - Por sexto juego consecutivo, George Brett bateó al menos tres hits y los Reales de Kansas City apalearon a los Medias Blancas de Chicago, 13x2.

En 1980- Ray Knight, de los Rojos de Cincinnati, conecta dos jonrones en el quinto inning, incluyendo un grand slam, para liderar una aplastante victoria de 15-4 sobre los Mets de Nueva York.

Estas son las mañanitas para Bobby Valenine (76), José Rijo (61), Mickey Callaway (51) y Gerardo Reyes (33). Hoy cumpliría años el ex receptor Johnny Roseboro (1933-2002).

-“No quiero hacer dinero. Yo solo quiero ser maravillosa”.- Marilyn Monroe.

EN seguidillas.- El inopinadamente venido a menos Alex Verdugo todavía no ha tomado turnos en la Arizona Complex League en la que se foguean las promesas de Major League Baseball y a donde sorpresivamente lo mandaron la semana pasada los Padres de San Diego... También en la “Rookie”, se encontraba en rehabilitación el utility sonorense, Luis Urías (.250, 0, 2), entre los buenos muchachos de los Diamondbacks que ayer lo asignaron a la sucursal AAA, Aces de Reno, en la Liga de la Costa del Pacífico... Alan Rangel (2-4, 2.95) ha caído en un bache en la filial AAA de los Filis de Filadelfia, pero el nativo de Hermosillo sigue siendo una de las opciones para una emergencia del equipo grande, como ocurrió en abril (0-0, 3.00).