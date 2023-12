“Es algo muy grande que te sucede, entonces cuando lo ves de cerca no lo puedes creer, cuando ya lo ves en serio, es cuando dices ‘guau’, increíble el público, el apoyo de la gente. Esto no es solamente de El Roble, sino de todos los que hablamos español”.

“Por la trayectoria de mi carrera te mentiría si te digo que sí, me salí de aquí (El Roble) como todos buscando un futuro, una mejor vida a tu familia, pero en el camino me tropecé con una oportunidad, me fui a la escuela, la aproveché, afortunadamente hemos salido adelante y de eso me siento muy orgulloso.

“Si uno se esfuerza por lo que quiere, poco a poco van a ir llegando, entonces es lo que ahora estamos disfrutando, algo que buscas y al final lo consigues”.