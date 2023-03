PEORIA, Arizona._ En un día sumamente caluroso en julio del año pasado, en el Nationals Park, una de las caras históricas de los Marineros se le acercó a un joven que se está convirtiendo en la cara del club en el presente, para hablar sobre sus recorridos hacia las Mayores.

El dominicano Nelson Cruz conversó con su compatriota Julio Rodríguez sobre la posibilidad de que éste participara con la República Dominicana en el World Baseball Classic. Pero el entonces novato pensó que dicha conversación se centraba en una posibilidad lejana, sin saber que Cruz sería el gerente general de la selección y que la propuesta era una invitación formal.

“Me hizo un comentario, diciéndome como, ‘Creo que me gustaría que jugaras’” recuerda Rodríguez. “Yo estaba como, ‘No lo sé. Me gustaría, pero no sé si me invitarán’, a lo que él respondió: ‘No, yo quiero que juegues’”.

Todo eso fue antes del espectáculo que ofreció Rodríguez, entre ganar el T-Mobile Home Run Derby y guiar a los Marineros a terminar con una sequía de varios años sin postemporada.

Ahora, no sólo estará participando en el Clásico, sino también será una de las caras del evento – especialmente en una alineación de la República Dominicana que luce como una potencia capaz de ganarlo todo.

“Significa un mundo”, dijo Rodríguez. “Creo que he sido un fan del Clásico desde niño. Recuerdo que era uno de mis sueños. Todo el país nos estará respaldando, apoyándonos. Será un sueño hecho realidad”.

Rodríguez llevó a la República Dominicana a ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, cuando seguía siendo un prospecto. Es algo que continúa siendo un logro de mucho orgullo para su joven carrera. Ahora, busca repetir el éxito en el Clásico Mundial de Beisbol.

“La pasión de los jugadores cuando nos juntamos, es como si todo estuviera en todo en juego para nuestro país. Siempre recuerdo eso”, señaló el oriundo de Loma de Cabrera.

“El hecho de que (el Clásico Mundial) se juegue cada cuatro años hace que tengas que dejarlo todo”, continuó. “No se puede tratar del mañana o del otro día. Es como, ‘Hay que hacerlo ahora’. Se siente esa presión, ese desespero por ganar ahora. Eso es lo único que importa”.

Hace dos años, Rodríguez estaba en los entrenamientos de Seattle intentando aclimatarse al ritmo de las Mayores. En el 2022, su enfoque estaba en hacer el roster del Día Inaugural. Ahora, todo se trata del Clásico, algo que lo ha hecho encontrar el ritmo rápido, luego de irse de 16-6 con un jonrón y un doble en seis juegos de la Liga del Cactus.

“Definitivamente, no hubiese imaginado esto para este año”, confesó Rodríguez. “Sabía que el Clásico sería este año y todo eso, pero nunca pensé que estaría en el equipo”.