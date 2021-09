$!‘Esperen mucho este año’: Francisco Lugo, jardinero de Tomateros

La campaña 2020-21 fue histórica para los guindas en lo colectivo y para Francisco en lo particular. “Lugotaker” impuso marcas personales en juegos (20), CA (4), hits (14), dobles (5) y CI (7). Su promedio fue de .333 y su OBP de .801.

Su momento más brillante llegó en el tercero de la serie de primera ronda de postemporada, contra Algodoneros de Guasave. En la sexta baja, entró de emergente por Alan Sánchez y el mánager rival, trajo al derecho Alberto Leyva. El juego estaba empatado a una carrera, pero Lugo terminó con eso de un swing y pegó grand slam.

Tomateros ganó ese duelo 6-1 y para el nativo de Hermosillo fue su primer jonrón de por vida en Liga Mexicana del Pacífico.

“Me empezaron a dar juego el año pasado y me empecé a sentir muy bien. Me desenvolví tremendo, la afición me arropó desde el primer momento, entonces, cada vez estoy agarrando más confianza”, expresó sobre lo ocurrido la campaña anterior.

Muchos de los momentos más gloriosos en la carrera de Lugo han sido vestido de guinda, pero la 2020-21 sin duda es algo especial.

“Con el único equipo que me ha tocado ser campeón ha sido con los Tomateros. El primer campeonato que tuve con los Tomateros, no tuve mucha actividad y es muy diferente tener un campeonato no teniendo mucha actividad que a teniendo”, dijo.

“Es una sensación que no te puedo decir, es lo mejor del beisbol, lo mejor, ser los últimos en la loma brincando, entonces, es algo indescriptible”.

Ahora, a sus 29 años, piensa en dar otro paso hacia adelante.

“Primero que nada establecerme bien, tener juego en este equipo, ganarme la titularidad y claro, por el equipo, no hay otro objetivo que no sea el tricampeonato”.

La energía que caracteriza a Lugo se concentra en las metas más altas.

“Yo les digo que esperen mucho este año. El equipo se está armando muy bien. Esperen mucho esta temporada, porque vamos con todo”, finalizó.