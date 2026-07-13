Esta noche es de Juego de Estrellas; Randy Arozarena, único que repite

CIUDAD DE MÉXICO.- La edición 96 del Juego de Estrellas de Grandes Ligas se efectuará este martes en Filadelfia sin la participación de nativos mexicanos, un año después de la histórica convocatoria de cinco, todos por la Liga Americana, aunque uno de ellos, Isaac Paredes, declinó por motivos personales.

Los otros entraron en acción encabezados por el cátcher Alejandro Kirk, quien participó por segundo año consecutivo, entonces entre los reservas, luego de ser titular en 2022 gracias al empuje de los aficionados canadienses en las votaciones.

En 2022 en Yankee Stadium, Kirk jugó cinco episodios y se fue de 2-0 en el triunfo de la Americana, en tanto que en 2025 que terminó 6-6 y que ganó la Nacional en tanda de jonrones, de 2-1 y una anotada.

Los paisanos de usted que acompañaron a Kirk en 2025 en Atlanta fueron Jonathan Aranda, de 1-1, una base por bolas y en una ocasión llegó al pentágono, el relevista Andrés Muñoz con dos tercios de inning, un boleto y un chocolates y el cubano-mexicano, Randy Arozarena que no tuvo suerte en tres oportunidades.

Precisamente, Arozarena tendrá la oportunidad de repetir como representante solitario de los Marineros de Seattle, sustentado en números de .286, 11 cuadrangulares y 45 impulsadas, amén de su defensiva en el prado izquierdo.

La Liga Americana, que se impuso en 10 de los últimos 13, incluso en 9 al hilo entre 2013 y 2022, domina al “viejo circuito” 48-45 en el balance que incluye dos empates y la suspensión por la pandemia de Covid 19 en 2020.

OBSERVACIONES- Jonathan Aranda (.297, 14, 64) se fue a descansar cuatro días echando tiros, como uno de los grandes ausentes del Juego de Estrellas. Bateó .579 (11-9) con un jonrón, 4 dobles, 6 empujadas y 3 anotadas en sus últimos cinco encuentros

A pesar de que no permitió carreras limpias en sus pasados 10 encuentros, sobre 10 innings (6 salvados, 14 ponches y 4 bases), Andrés Muñoz (3-4, 16, 4.19) todavía tiene una efectividad alta para un cerrador de su calibre en el bullpen de los Marineros.

UN día como hoy en 1993 - La Liga Americana derrota a la Liga Nacional, 9-3, en el Juego de Estrellas. Kirby Puckett, Roberto Alomar y Gary Sheffield conectan jonrones, mientras que la victoria es para Jack McDowell.

Craig Biggio, de los Astros de Houston, juega en la segunda base para la Liga Nacional, un año después de formar parte de la selección como receptor, siendo el primero en la historia en cubrir ambas posiciones.

Un momento destacado del juego es cuando Randy Johnson lanza una recta de 95 mph por encima de la cabeza de John Kruk. Kruk se retira en los siguientes dos lanzamientos, diciendo: “Va a matar a alguien”.

El 14 de julio de 2002 murió electrocutado a los 44 años, Nelson Barrera, al intentar reparar el techo de su casa y tocar un cable eléctrico de alto voltaje con un trozo de metal. Al momento del incidente, Barrera, quien hasta hoy es líder histórico en la Liga Mexicana en jonrones (455) y producidas (1927), era mánager de los Piratas de Campeche tras sustituir a Francisco Chávez.

Mañanitas para Steve Stone (79), José Frías (77), Robin Ventura (59), Lucas Giolito (32) y Joey Ortiz (28).

-“En la vida una tragedia no es un gran grito que dura un instante. Incluye todo lo que conduce a ella”.- Margaret Eleanor Atwood.

EN la segunda y última serie en el año del rol regular entre los otrora acérrimos antagonistas, los Diablos Rojos (47-25) visitarán a partir de hoy a los Tigres de Quintana Roo (37-33) que buscarán desquitarse en casa de una barrida a punta de batazos en el estadio Alfredo Harp Helu, en mayo. Las pizarras 14-5, 10-7 y 15-7, “desnudaron” al pitcheo de los Felinos que a estas alturas ha mejorado y que en su parque Roberto Ávila favorable a los lanzadores podrían resistir más la ofensiva más poderosa de la liga.

Los Tigres se encuentran en la cuarta posición de la zona sur, a 9 juegos de los Diablos Rojos, en ruta de poner fin a dos veranos seguidos como sotaneros, dirigidos por el experimentado Héctor Estrada, quien ha sobrevivido a los vaticinios que le auguraban ser de los primeros managers en perder el empleo.

ENTRE suspensivos.- El segunda base Isaac Rodríguez, el único mexicano que juega casi todos los días con los Toros de Tijuana, llegó a 900 hits en su trayectoria en la Liga Mexicana... Julián Ornelas (.368), de los Diablos Rojos, desplazó a su compañero venezolano Carlos Pérez (.362) del liderato de bateo. Un tercero en discordia es el colombiano de los Dorados de Chihuahua, Reinaldo Rosario (.367)... Ornelas es el único mexicano en el “top ten”, mientras que en el pitcheo solamente se encuentra Daniel Martínez, derecho de doble nacionalidad de los Toros de Tijuana en segundo lugar con 2.25, detrás de su tocayo Daniel Mengden (2.29), de los Sultanes de Monterrey.