La referencia honra a Don Juan Ley Fong , fundador del grupo empresarial y pilar en el origen de la franquicia beisbolera en la capital sinaloense. Meses antes de la apertura del nuevo parque de pelota, su hijo, Don Juan Manuel Ley López (+), contempló la idea de rendir homenaje perpetuo a la memoria de su padre bautizando la casa del equipo con su nombre.

CULIACÁN._ La conversación en torno al recinto de los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) cobra dinamismo en el entorno digital tras registrarse la denominación “Estadio Juan Ley Fong” dentro del sitio de internet de la organización guinda.

Raíces de la organización y significado del tributo

El trasfondo histórico refleja el impacto de la familia Ley en el beisbol profesional del Pacífico:

Legado fundador: Don Juan Ley Fong sentó las bases comerciales y deportivas de la familia en Culiacán, impulso que más tarde consolidó a la escuadra guinda como una de las potencias de la LMP.

Visión de Don Juan Manuel Ley: Antes de la inauguración de la moderna casa tomatera, el histórico directivo dejó abierta la puerta para que el inmueble llevara el nombre del patriarca de la familia.

Identidad Guinda: La asignación en las plataformas digitales del club reaviva el reconocimiento histórico a los forjadores de la franquicia en vísperas de los compromisos de la LMP.