“Me siento muy orgulloso, he seguido al equipo desde muy chico, aquí crecí (en Mazatlán), de aquí soy y pues siempre he venido a los juegos, firmar con Venados es un orgullo para mí y un paso muy importante en mi carrera.

“Cuando inicié en el beisbol no lo esperaba, estaba muy chico, pero he estado entrenando, dándole duro, que bueno que se logró, me siento orgulloso de estar dentro del equipo. No lo puedo creer, es un sueño”, explicó.

Por su parte, Luque Wiley invitó al centerfielder a continuar su proceso como pelotero de la mano con sus estudios.