$!‘Esto es todo’: Miguel Rojas cuelga los ganchos tras 13 temporadas en MLB

Su carrera como jugador acababa de llegar a su fin. Antes del inicio de la serie, el veterano infielder de 37 años confesó que aunque no pensaba en eso activamente, cuando terminara la temporada de los Dodgers, tomaría una decisión.

LOS ÁNGELES._ Cuando Enrique “Kike” Hernández entregó el último out del juego del jueves, que selló la barrida en cuatro partidos de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de los Cerveceros sobre los Dodgers , algo especial pasó por la cabeza del venezolano Miguel Rojas .

“Esto es todo, esto es todo como jugador”, reveló después del encuentro. “Quiero que me recuerden como alguien que siempre hizo todo lo posible para ayudar a sus compañeros a ganar y para ayudar al equipo a mejorar cada día, así que estoy muy orgulloso por eso”.

Y eso fue lo que hizo. Sin su épico jonrón en el noveno inning del Juego 7 de la Serie Mundial y el par de intervenciones defensivas de lujo en las postrimerías de ese encuentro, los Dodgers no habrían ganado su segundo título consecutivo.

“Ponerme este uniforme durante los últimos cuatro años de mi carrera ha cambiado mi vida. Es difícil decir eso”, continuó. “Ahora que todo ha terminado, va a ser muy difícil quitarse este uniforme y seguir con mi vida porque esto es lo que he sido la mayor parte de mi vida. Han sido 21 años en el béisbol profesional”.

Pero por muy importante que haya sido ese momento, su carrera no se puede reducir a eso. El oriundo de Los Teques disputó 13 temporadas en la Gran Carpa, entre los Dodgers y los Marlins, con quienes se caracterizó por una defensa élite del campo corto y en la parte final de su carrera como utility del cuadro interior. Al bate, termina con promedios vitalicios de .260/.313/.363 y OPS de .677.

Y, por supuesto, dos Series Mundiales.

“Ha sido un privilegio, un placer, y no es la forma en que quería terminarlo porque siempre queríamos ganar el último juego de la temporada”, concluyó.

Sin embargo, todavía queda un poco de Rojas como jugador, aunque no en las Grandes Ligas. Se espera que esté uniformado con sus Tiburones de La Guaira en una serie de dos partidos que disputarán ante los Navegantes del Magallanes en el loanDepot park de Miami el próximo 14 y 15 de noviembre.

(Con información de MLB)