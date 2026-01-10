Estos son los refuerzos de los semifinalistas de la LMP

Los equipos que clasificaron a las semifinales de la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, realizaron sus selecciones en el Draft de refuerzos, buscando fortalecer su roster para esta fase de postemporada.

ALGODONEROS DE GUASAVE

El equipo de Algodoneros tomó como primera selección al pítcher zurdo de Jaguares de Nayarit, Tyler Jandron, quien en playoffs vio acción en 3 duelos, trabajando 7.0 innings, con un hold

La segunda selección fue el abridor zurdo de Naranjeros de Hermosillo, Braulio Torres-Pérez, quien tuvo una apertura frente a Charros, lanzando 6.0 entradas, permitiendo 2 carreras, ponchando a 6 rivales, aunque se fue sin decisión.

ÁGUILAS DE MEXICALI

Los fronterizos tuvieron como primer pick al infield de Naranjeros Willie Calhoun, quien bateó para .375 en su serie de playoffs, produciendo 5 carreras, con OPS DE .944 y con un total de 12 bases.

Odrisamer Despaigne fue tomado como segunda alternativa. El pítcher cubano lanzó 11.1 entradas ante los cachanillas, sumando 5 chocolates, con 6 carreras admitidas en esa serie.

CHARROS DE JALISCO

Los actuales campeones reforzaron la receptoría con Santiago Chávez de los Yaquis de Obregón. “Chago” ya ha sido parte de los jaliscienses en su carrera y buscará apuntalar la defensiva con su gran brazo y el manejo del pitcheo.

La segunda selección fue Matt Foster, quien en temporada regular fue uno de los mejores brazos de la Liga, al sumar 14 rescates, siendo sublíder en este departamento en la campaña.

TOMATEROS DE CULIACÁN

Ante las bajas de J.P. Martínez y Dwight Smith, Tomateros fue por el jardinero de los Yaquis, Allen Córdoba. El panameño bateó para .222 en la serie de playoffs ante Águilas, remolcando 2 carreras.

Finalmente, los guindas también seleccionar al infield de Jaguares de Nayarit, Carlos Sepúlveda. “Carleque” bateó .250, con 2 carreras producidas ante los Algodoneros de Guasave.

Cabe mencionar, que los equipos únicamente podrán sumar a un refuerzo en su roster de semifinales, que tendrá que hacerse oficial este sábado 10 de enero por la noche.

Las semifinales iniciarán este domingo de 11 enero, en el Estadio Panamericano de Zapopan y en el Estadio Tomateros.