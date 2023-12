“Me he sentido muy a gusto de estar aquí en Venados, me han hecho sentir como en casa. Vinimos para hacer buenos números y creo que estamos haciendo muy bien trabajo, que fue a lo que vinimos”, dijo Morales.

Pero fue hasta el año pasado que finalmente logró obtener su primer triunfo sin derrota en apenas 1.2 entradas de labor.

Sin lugar a dudas en este invierno las oportunidades han sido mayores y por su mente está alcanzar la postemporada.

“Sigo fuerte porque no me he dejado caer y seguimos unidos como equipo para lograr ese pase a los playoffs”.