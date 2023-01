Estrella coreana recibe luz verde para ir a MLB en el 2024

Si pensabas que la agencia libre de este año fue una locura, con estrellas como Trea Turner, Xander Bogaerts y Jacob deGrom cambiando de equipo--más Aaron Judge finalmente quedándose en los Yanquis-- prepárate para el próximo invierno. No sólo es posible que el dominicano Rafael Devers, Manny Machado y Shohei Ohtani estén todos en el mercado; ahora la superestrella del circuito KBO de Corea del Sur, Jung-hoo Lee, también está listo para sumarse al grupo.

Los Kiwoom Héroes, con quienes ha jugado Lee desde el 2017, anunciaron el lunes que van a colocar a su superestrella en el sistema de posta luego de esta próxima temporada de la KBO.

“Después de algunas conversaciones internas, decidimos respetar el deseo del jugador de ir a las Grandes Ligas”, dijeron los Héroes en un comunicado. “Haremos todo lo posible para apoyarlo”.

Lee – apodado el “Nieto del Viento”, pues su padre es la leyenda de la KBO, Jong-beom Lee, conocido como el “Hijo del Viento” – viene de ganar el premio a JMV de la KBO después de batear .349/.421/.575 con 23 jonrones y 113 empujadas con los Kiwoom Héroes. Por lo tanto, fue una noticia bien importante que le haya dicho a su club que tenía interés de ser colocado en el sistema de posta “durante una visita a las oficinas del equipo en el Gocheok Sky Dome en Seúl”, informó la agencia de noticias Yonhap.

“El equipo me ha dado mucho apoyo desde que era un novato, y pude comenzar a soñar con la posibilidad de jugar en otro país porque el equipo me ha ayudado a crecer como jugador”, dijo Lee en un comunicado difundido por el club. “Primero y principalmente, me voy a concentrar en esta próxima temporada. Dejaré a un lado las ambiciones personales y trataré de ayudar al equipo a ganar la Serie Coreana”.

Conocido como el mejor bateador natural de la KBO, Lee se ponchó sólo 32 veces en 627 visitas al plato la campaña pasada, negociando 66 bases por bolas. Además, tiene el récord del mejor promedio de bateo de por vida (.342) en la historia de la KBO con al menos 3,000 visitas al plato. Esa combinación de poder, capacidad para hacer contacto y disciplina en el plato podría ayudarlo a hacer la transición a las Mayores, donde otros bateadores de la KBO han tenido problemas al enfrentar a lanzadores de Grandes Ligas que tiran la pelota a una mayor velocidad.

Si te gustaba la habilidad del dominicano Vladimir Guerrero padre para batear cualquier tipo de pitcheo sin importar por dónde se lo habían lanzado, te encantará ver a Lee.

Pero es posible que podamos ver a Lee en un estadio de Grandes Ligas antes del 2024. Aunque los rosters no se completarán sino hasta dentro de varias semanas, se espera que Lee represente a Corea del Sur en el Clásico Mundial de Beisbol. Corea del Sur iniciará el torneo en el Grupo B en Tokio, pero si pasa a las semifinales, jugarán en Miami.