Eugenio Suárez se perderá dos juegos por su examen de ciudadanía de EE.UU.

Los Rojos no contarán con el tercera base veterano Eugenio Suárez para sus próximos dos juegos, pero el motivo de la ausencia de Suárez no es de lo más común.

El oriundo de Venezuela, quien reside en Miami, se perderá los partidos de Cincinnati contra los Padres el martes y el miércoles en el Great American Ball Park para tomar el examen de naturalización de los Estados Unidos, según un informe en la transmisión de televisión del club durante el juego del lunes. La prueba, que consiste en un examen escrito de inglés, una prueba oral de civismo y una entrevista, son requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense.

Firmado como agente libre internacional por Detroit a los 17 años en el 2008, el nativo de Puerto Ordaz de 35 años ha jugado con los Tigres, Rojos, Marineros y D-backs durante su carrera de 13 años en las Grandes Ligas. Ahora, ha decidido quedarse en EE. UU. para siempre.

¿Se pregunta por qué Suárez debe perder tiempo para hacer la prueba de naturalización? A los solicitantes no se les permite elegir la fecha y hora de su examen y entrevista; en cambio, es programada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

Suárez, quien firmó un contrato de un año y 15 millones de dólares con los Rojos después de dar 49 jonrones en el 2025, batea .206/.298/.410 con 20 cuadrangulares y 59 empujadas esta temporada. Fue puesto en waivers la semana pasada, pero no fue reclamado y se quedó en Cincinnati.