JUPITER, Florida._ Hace un año, prácticamente toda la organización de los Marlins se reunió en los campos traseros del Roger Dean Chevrolet Stadium para presenciar al cotizado prospecto dominicano Eury Pérez lanzar una práctica de bateo en vivo.

Luego de que el derecho hiciera su debut en las Mayores con 20 años, y estuviera a la altura de las expectativas, en la temporada pasada, el ambiente no ha sido el mismo durante estos campamentos. Pero eso no quiere decir que el quisqueyano no siga impresionando a todos a su alrededor. Sino pregúntenle a Jazz Chisholm Jr., quien enfrentó a su compañero por primera vez.