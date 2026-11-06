Ex bigleaguer Mark Texeira ganó en Texas como aliado del presidente Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- A estas alturas de la primera mitad en la temporada de Liga Mexicana del Pacífico se han encendido los focos rojos en algunos equipos que no necesariamente navegan en la parte baja del standing. Luis Carlos Rivera se fue dejando a los Jaguares de Nayarit en la cola.

Pero por ejemplo, expertos y profanos empiezan a mortificarse por el paso de los Naranjeros de Hermosillo, los Yaquis de Ciudad Obregón y los Cañeros de Los Mochis, supuestamente armados para sentir el frío de la cima.

Lo ideal sería que todos los mánagers permanecieran en sus puestos como en una confraternidad. El problema es que la LMP-Banamex y demás circuitos profesionales que se respeten distan mucho de serlo.

EL ex receptor de los Guardianes de Cleveland, Bo Naylor, testificó ante un tribunal federal y dijo que no notó nada irregular en los lanzamientos cuestionados realizados por el ex cerrador estelar Emmanuel Clase y su ex compañero de equipo, Luis Ortiz, de acuerdo a ESPN.

Naylor, quien ahora forma parte de los Cerveceros de Milwaukee, estuvo detrás del plato en algunas de las apariciones de Clase, incluyendo siete de los 18 lanzamientos que, según se alega, fueron manipulados por él para beneficiar a los apostadores.

Naylor fue citado libre de sospecha de una complicidad con sus ex compañeros. Lo convocaron como testigo de los abogados que buscan salvar a los dos jóvenes que sin necesidad se metieron en un brete.

LA paliza en las urnas de los demócratas a Donald Trump hizo hogares felices en el mundo. Lo pedía a gritos el presidente del peluquín que todos los días se levanta con ganas de comprar pleitos. Pero también hubo ganadores entre los candidatos del partido republicano.

Uno de ellos, Mark Texeira, jardinero y bateador de élite durante 14 temporadas en Grandes Ligas, en las trincheras de los Rangers de Texas, Bravos de Atlanta, Angelinos de Anaheim y Yanquis de Nueva York.

Fuera de los diamantes desde 2016 y con 46 años, Texeira (.268, 409, 1298) ganó un lugar en la Cámara de Representantes en Texas, obteniendo el 61 por ciento de las preferencias de los electores.

UN día como hoy en 1990 - El receptor de los Indios de Cleveland, Sandy Alomar, Jr., obtiene el premio al Novato del Año de la Liga Americana, uniéndose a Carlton Fisk y Mark McGwire como los únicos jugadores en recibir dicho galardón de manera unánime.

En 2003 – Luis Alfonso García conectó un jonrón en la novena entrada ante Brian Bruney que rompió el empate y dio a México una sorpresiva victoria por 2-1 sobre el equipo de Estados Unidos en los cuartos de final del torneo clasificatorio olímpico de béisbol. Esta derrota significa que el conjunto estadounidense no podrá defender su medalla de oro el próximo verano en Atenas.

Mañanitas para Clarence Jones (86), Willie Norwood (76), Octavio Sandoval (54) y Dariel Álvarez (38).

El 7 de noviembre de 2017 murió el ex lanzador Roy Halladay (40), al estrellarse una avioneta que pilotaba en el Golfo de México. Fue entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown en 2019.

Hoy cumpliría años Joe Niekro (1944-2006), pítcher especialista en bola de nudillos.

-“Quien siempre dice la verdad, puede permitirse el lujo de tener mala memoria”.- Theodor Heuss.

ÁGUILAS de Mexicali debutó en el último juego de la serie contra los Venados de Mazatlán al utility Jonathan Ornelas, jugador de cuadro de doble nacionalidad que en 2026 jugó un rato con los Cerveceros de Milwaukee (.222, 0, 1) y Atléticos de Sacramento (.167, 0. 0).

Ornelas ya había actuado con los fronterizos en 2024-2025 (.216, 0, 1) y 2025-2026 (.083, 0,0), pero con muy pocos turnos y eficiencia. Ahora vuelve presumiendo haber jugado con los Cerveceros el mismo año en que ganaron su primera Serie Mundial.

Serán sus ex compañeros en Milwaukee los que decidan a la hora del reparto si el versátil Ornelas, de 26 años y oriundo de Glendale, Arizona, recibe o no un anillo, según se acostumbra en los entretelones del Big Show.

OBSERVACIONES: El instructor de bateo de los Dodgers de Los Ángeles, Aaron Bates, abandonó a la organización al no llegar a un acuerdo contractual para la que hubiese sido su temporada 13 en el cargo. Bates contribuyó a la obtención de los títulos de la Serie Mundial en 2020, 2024 y 2025.

Los Mets volvieron a firmar al alguna vez ganador de la triple corona de pitcheo en la LMP, Robert Stock, de 37 años y quien en 8 juegos en las Mayores en 2026 compiló 1-3, 5.93 en carreras limpias admitidas, 29 ponches y 15 bases por bolas en 30 entradas y un tercio.

ENTRE suspensivos.- En su quinta salida de la campaña, Luis Payán registró su primera decisión de la temporada y fue una victoria de los Charros de Jalisco sobre los punteros Algodoneros de Guasave... El nativo de El Batamote, Guasave, Sinaloa tiró seis innings en 4 hits y cero carreras con 2 chocolates y 2 bases por bolas. Su efectividad quedó en 2.50... El líder de bateo de la LMP, Sebastián Elizalde (.439), de los Yaquis de Ciudad Obregón, será probablemente el último carabinero de .400 con los turnos legales en la campaña a cuya primera mitad le restan cinco series.