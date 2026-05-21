Ex ligamayorista Miguel Tejada será mánager de Mayos de Navojoa

NAVOJOA._ Mayos de Navojoa anunció este jueves la contratación de Miguel Tejada como su nuevo mánager para la Temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Esta será la primera experiencia como mánager para Tejada, dentro del circuito invernal, siendo actualmente el manejador de los Bravos de León en la LMB.