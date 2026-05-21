Ex ligamayorista Miguel Tejada será mánager de Mayos de Navojoa

NAVOJOA._ Mayos de Navojoa anunció este jueves la contratación de Miguel Tejada como su nuevo mánager para la Temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico.
Esta será la primera experiencia como mánager para Tejada, dentro del circuito invernal, siendo actualmente el manejador de los Bravos de León en la LMB.
Conocido en su tierra como el “Pelotero de la Patria”, afrontó 14 temporadas en la pelota invernal dominicana con las Águilas Cibaeñas, conquistando ocho gallardetes de la Lidom y llevándose seis Series del Caribe para su país.
En su trayectoria dentro de Grandes Ligas vio acción en 17 temporadas en el mejor beisbol del planeta, donde jugó para Atléticos de Oakland, Orioles de Baltimore, Astros de Houston, Padres de San Diego, Gigantes de San Francisco y Reales de Kansas City, siendo miembro del Salón de la Fama de los A’s, con quienes en 2002 fue elegido como “Jugador Más Valioso” de la Liga Americana.