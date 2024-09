SEATTLE._ El intento de los Padres de separarse del resto en las últimas semanas de la temporada regular ha tenido sus altibajos.

San Diego perdió el último partido de una serie de dos juegos ante Seattle el miércoles en el T-Mobile Park con resultado de 5-2. El revés, junto con el triunfo de los D-backs, coloca a San Diego medio juego por detrás de Arizona en la puja por el primer Comodín de la Liga Nacional.

“Ellos están ganando, igual que nosotros”, expresó el dominicano Fernando Tatis Jr., quien conectó un jonrón y se robó otro en un mismo inning. “Sólo tenemos que continuar jugando de esta manera y mantenernos con la cabeza en alto, con la mentalidad que ha tenido este equipo durante todo el año”.

El desempate entre San Diego y Arizona no se ha definido aún, y no lo estará hasta que los Padres visiten el Chase Field para finalizar la temporada regular.

Pero a pesar del revés, los Padres exhibieron el miércoles una de las razones por las cuales deben sentirse confiados en esa puja por la postemporada: Fernando Tatis Jr.

El abridor de los Marineros, Bryan Woo, retiró a los primeros 19 rivales que enfrentó, antes de que el oriundo de San Pedro de Macorís rompiera el intento de juego perfecto con un tablazo solitario por el jardín izquierdo con un out en el séptimo episodio.

“Lo vi siendo agresivo, así que me dije que yo tenía que serlo más que él”, explicó Tatis. “Después de la primera vuelta, no lo vi tirando muchos pitcheos rompientes, así que en el tercer turno que tuve, me sentí confiado, esperando la recta”.

Efectivamente, recibió dos rectas en su tercer turno de la noche. Con la segunda, el dominicano hizo contacto para un batazo que salió de su madero a 115.6 millas por hora – la segunda conexión más fuerte que ha dado en el año.

“Fue un swing impresionante. Boom. Por la línea”, describió el manager de los Padres, Mike Shildt.

Tatis terminó la serie de dos partidos en Seattle con un par de vuelacercas – sus primeros dos desde que regresó de la lista de lesionados el 2 de septiembre – y tres hits en total, después de irse de 24-5 en sus primeros cinco encuentros desde que fue activado.

Pero su gran jornada no terminó ahí. En la parte baja del séptimo capítulo, el cubano Randy Arozarena conectó un largo elevado que parecía superar la pared del jardín derecho, hasta que apareció Tatis.

“La vi desde que salió del bate y sabía que iba a estar cerca. Dejé que mis habilidades se hicieran cargo”, mencionó Tatis.

Claro, por un lado, septiembre no es el momento de sacar victorias menores de las derrotas. Pero por otro, tener a un Tatis en el tope de sus condiciones, bateando como el dos veces ganador del Bate de Plata que es y defendiendo como un Guante de Platino, es algo que podría definir cualquier puja hacia la postemporada.

“Te dice lo talentoso que es, y de lo que es capaz. Es una gran señal para nosotros”, indicó Shildt. “Vaya, qué gran jugador”.