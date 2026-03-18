CIUDAD DE MÉXICO.- El Clásico Mundial recién finalizado habrá provocado poco impacto en Italia, pero la actuación de la selección del país de la bota en el Clásico Mundial todavía es motivo de conversación a pesar de que la integraron en su mayoría descendientes de migrantes en Estados Unidos.

Incluso hasta el presidente de la poderosa y futbolera FIFA, Gianni Infantino, quien nació en Suiza y es hijo de italianos, se interesó por el juego de pelota, asistiendo al encuentro que perdieron contra Venezuela en la ronda de semifinales, en el estadio de los Marlins de Miami.

El WBC 2026 rompió todas las marcas de asistencia de los 5 anteriores, contabilizando una recaudación de un millón 619 mil 839 aficionados, además de carretadas de millones de dólares por otros conceptos, verbigracia la televisión.

Sólo para los campeones venezolanos habrá una bolsa de 7.5 millones de los codiciados billetes verdes, aunque compartirán la mitad con la federación de su país, al igual que todos los participantes con las suyas, incluyendo a Estados Unidos.

SE acabó. En cuestión de meses nació y murió el proyecto Tucson Baseball Team en la Liga Mexicana del Pacífico. El único club errante en la bitácora del circuito invernal pasará a la historia como una anécdota digna de ser recordada.

El fallido precursor, Víctor Cuevas Valenzuela, lo hizo oficial, haciendo hincapié en la buena disposición de las instancias involucradas, para que los Mayos de Navojoa sentaran sus reales en territorio estadounidense.

“Estamos agradecidos por el apoyo que recibimos del Condado Pima, Visit Tucson y la Autoridad de Deportes, Turismo y Cine del Sur de Arizona durante todo este proyecto. Todos esperábamos hacer historia juntos aquí en el Condado Pima. Aunque este capítulo está llegando a su fin, nos vamos con nada más que aprecio por los fanáticos y patrocinadores que creyeron y apoyaron al equipo”, el lapidario mensaje del empresario sonorense.

UN día como hoy, en 1987- Tomás Delgado bateó de 6-6 dentro de una ofensiva de 26 imparables y los Leones de Yucatán apalearon 22-5 a los Ángeles Negros de Puebla.

En 2001 - Los Padres de San Diego firmaron a Rickey Henderson y lo enviaron a Triple-A para que se ponga en forma. Para Henderson, es su primera vez en las ligas menores desde una breve estancia de rehabilitación de tres juegos hace 16 años.

Mañanitas para Clayton Kershaw (38) y Jeff Hamilton (62). Hoy cumpliría años Iván Calderón (64), bateador ligamayorista que fue asesinado a tiros el 27 de diciembre de 2003 en un bar de Fajardo, Puerto Rico.

-“El amigo es como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”.- Sócrates.

EN Nuevo Laredo y Laredo, Texas, entró a escena Chara Mansur Barquet, estrenando la cuarta generación de la dinastía veracruzana en la Liga Mexicana. El muchacho es Vicepresidente Deportivo de los Tecolotes.

En 2025 fallecieron los hermanos Roberto y José Antonio Mansur Galán y se mantiene al frente de los fronterizos, Chara Mansur Beltrán, nieto del fundador del clan y de los Cafeteros de Córdoba, Chara Mansur Julián (1920-2001).

Es la única dinastía vigente ininterrumpidamente en la pelota veraniega, tomando en cuenta que la de los Pasquel que ahora operan al Águila de Veracruz, estuvo fuera mucho tiempo tras el fallecimiento del “patriarca” Jorge Pasquel Casanueva, en 1955.

EN la Toronja y el Cactus.- El novato de los Cardenales de San Luis, Ramón Mendoza, conectó su segundo jonrón en el spring training, de dos carreras, para contribuir en la victoria sobre los Astros de Houston, 4x1. Mendoza, quien promedia .286 y tiene tres remolcadas, empuñó como emergente por Ramón Urías (2-0), que regresó tras una semana lesionado, y luego cubrió la tercera base. Por los Astros, Isaac Paredes (.238, 2, 3), de 2-1, y el receptor César Salazar (.150, 0, 1), de 1-0. También entró en acción por los Cardenales el relevista de la doble nacionalidad, Jo Jo Romero (0-0, 2.57), quien tiró un inning en blanco sin hit y dos chocolates.... El cubano-mexicano Randy Arozarena (.227, 1, 4), de 2-1 y un boleto, descorchó su primer bambinazo, un batazo de dos rayitas, mientras los Marineros de Seattle daban cuenta, 7x3, de los Cerveceros de Milwaukee... Alec Thomas (.364, 1, 5), 4-1, igualmente la sacó del estadio y produjo dos anotaciones, para ayudar a los Diamondbacks de Arizona a imponerse a los Cachorros de Chicago, 16-6... Alejandro Kirk (.180, 0, 3) falló en dos oportunidades al caer los Azulejos de Toronto, 3-2, ante los Orioles de Baltimore... Los México americanos, Brennan Bernardino (0-0, 2.45) , que trabajó un capítulo sin hit ni carrera (1k) y Víctor Bodnik (0-0, 19.64) otro (1h, 2k), reaparecieron después de jugar el WBC, en el triunfo de los Rockies de Colorado 8-6 ante los Rojos de Cincinnati.