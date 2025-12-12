Extensión de cinco años para Maikel García en Reales de Kansas City

Después de una campaña en fue convocado al Juego de Estrellas, el tercera base Maikel García ha acordado una extensión de cinco años -- con opción del club para 2031 -- con los Reales de Kansas City, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com el viernes.

Informa Anne Rogers de MLB.com que el pacto tendría un valor garantizado de 57.5 millones de dólares, pero que podría subir hasta 85 millones entre la opción para un sexto año e incentivos.

García, de 25 años, obtuvo en el 2025 su primera selección para el Juego de Estrellas y el primer Guante de Oro en su carrera, jugando junto al campocorto Bobby Witt Jr., quien firmó una extensión de 14 años durante los Entrenamientos de Primavera del 2024.

García logró máximos de carrera en jonrones (16), carreras impulsadas (74) y OPS (.800) y jugó una defensa impecable en la esquina caliente, cometiendo apenas siete errores con un porcentaje de fildeo de .980 en mil 144 2/3 entradas.

(Con información de MLB)