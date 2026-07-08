$!Fallece a los 89 años Phil Regan, histórico mánager en Dominicana y Venezuela

Phil Regan , un ex lanzador convocado al Juego de Estrellas que luego fue mánager de los Orioles de Baltimore , pasó décadas como coach de pitcheo para equipos como los Cachorros y los Mets y fue un dirigente histórico en el Caribe, falleció a los 89 años.

El derecho hizo su debut en las Grandes Ligas con los Tigres en 1960 y pasó seis temporadas en Detroit antes de jugar con los Dodgers, Cachorros y Medias Blancas. Su mejor campaña llegó en 1966, cuando dejó marca de 14-1 con efectividad de 1.62 y lideró la Liga Nacional con 21 salvamentos durante una temporada de All-Star con los Dodgers. Esa destacado desempeño lo llevó a ser nombrado tanto Relevista del Año de la L.N. por la revista The Sporting News como el Jugador Regreso del Año de la L.N. por la misma publicación.

Dos años más tarde, en una campaña dividida entre los Dodgers y los Cachorros, lideró las Mayores con 27 rescates y obtuvo su segundo galardón de Relevista del Año de la L.N. Regan se retiró después de la temporada de 1972 con un récord vitalicio de 96-81, un promedio de carreras limpias de 3.84 y 92 salvamentos.

Después de su retiro como jugador, Regan hizo la transición a la faceta de instructor, comenzando con Grand Valley State College, donde fue coach de 1974 a 1982. Más tarde, ocupó puestos de coach a nivel de Grandes Ligas con Seattle (1984-86), Cleveland (1994, 1999) y los Cachorros (1997-1998). Regan fue nombrado dirigente de los Orioles antes de la temporada de 1995 y llevó a la escuadra a un récord de 71-73 y un tercer lugar en la División Este de la Liga Americana.

También pasó tiempo como coach de pitcheo en liga menor con los Mets y eventualmente fue nombrado coordinador de pitcheo de las fincas de la franquicia. En el 2019, a los 82 años, Regan fue nombrado coach de pitcheo interino del conjunto neoyorquino.

La carrera de instructor de Regan también incluyó una etapa como coach de pitcheo de la Selección de Estados Unidos (Team USA) durante los Juegos Olímpicos del 2000.

Sin embargo, su mejor desempeño en su etapa como dirigente ocurrió en el Caribe, en donde fue conocido cariñosamente como “El Buitre”. Allí fue manager en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Su trayectoria por las ligas invernales comenzó en República Dominicana, como piloto de los Leones del Escogido, con quienes fue campeón en temporadas consecutivas (1987-88 y 1988-89) y ganó la Serie del Caribe en esa segunda ocasión. Regresó por última vez a la liga como coach de pitcheo de Toros del Este en 2021.

En Venezuela, dirigió a los Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara, Pastora de los Llanos, Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira, en un lapso no continuó que inició en 1989 y concluyó en el 2010.

Fue campeón de la liga en dos ocasiones, con el Caracas en la 1989-1990 y con el Magallanes en la 2001-02.

En total, ejerció como manager durante 18 temporadas, empatando un récord para la LVBP con Antonio Casanova.

(Con información de MLB)