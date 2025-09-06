Fallece Davey Johnson, leyenda del beisbol y mánager campeón con los Mets de 1986

Davey Johnson, el estelar intermedista que ganó dos Series Mundiales como jugador con los Orioles de Baltimore y dirigió a los Mets de Nueva York a su dramática victoria en el Clásico de Otoño de 1986, ha fallecido, según el veterano representante de relaciones públicas de los Mets, Jay Horwitz. Johnson tenía 82 años. Johnson, quien lució un fino guante como parte de los dominantes equipos de los Orioles de finales de la década de 1960 y principios de los 70, ganó tres Premios Guante de Oro antes de embarcarse en una exitosa carrera como manager que lo vio llevar a cuatro franquicias diferentes a la postemporada. Fue uno de los principales dirigentes del deporte en las décadas de 1980 y 90, ganando honores de Mánager del Año en ambas ligas —con los Orioles en 1997 y con los Nacionales de Washington en el 2012— y terminando con más de 300 juegos por encima de .500 (1,372-1,071) en el transcurso de 17 temporadas.

Los mayores triunfos de Johnson como mánager llegaron con los Mets. Cuando tomó las riendas en 1984, no habían ganado un banderín desde 1973. Johnson fue una figura central al mando de los carismáticos equipos de los Mets que de muchas maneras personificaron finales de los 80, con estrellas como Darryl Strawberry, Keith Hernández, Dwight Gooden y Gary Carter. Los Mets se convirtieron en un ganador perenne bajo el liderazgo de Johnson, convirtiéndose en el primer manager de la Liga Nacional en ganar al menos 90 juegos en cada una de sus primeras cinco campañas. Entre 1976 y 1997, ningún equipo ganó más partidos en una temporada que las 108 victorias de los Mets del 86. Los Mets de Johnson ganaron 100 juegos y otro título divisional en 1988, aunque perdieron en la Serie de Campeonato de la L.N. ante los Dodgers. Johnson fue despedido a principios de la temporada de 1990, resultado de una disputa con el gerente general Frank Cashen. Las 595 victorias de Johnson con el club siguen siendo la mayor cantidad para un timonel en la historia de los Mets.

Instagram