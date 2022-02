Fallece ex jugador David Green, de los Cardenales de San Luis

El nicaragüense David Green, un prometedor jardinero al que en su momento llegó a ser comparado con el puertorriqueño Roberto Clemente y fue miembro de los Cardenales que ganaron la Serie Mundial en 1982, falleció recientemente a los 61 años, confirmó el equipo la mañana del martes.

Los Cardenales no especificaron la causa de la muerte, pero de acuerdo con informes de prensa en Nicaragua, Green falleció debido a complicaciones de salud producto de ataques cardiacos.

Green fue firmado a los 17 años por los Cerveceros en 1978 y cambiado a los Cardenales apenas dos años después, en el mega-canje que envió a dos futuros miembros del Salón de la Fama, Rollie Fingers y Ted Simmons, además del futuro ganador del Cy Young de la Americana, Pete Vuckovich, a Milwaukee. En su momento, el cambio no parecía tan inclinado a favor de los Cerveceros. Whitey Herzog, gerente general y mánager en San Luis, creía muchísimo en el potencial de Green, llegando a decir en aquel entonces que “creemos tanto en Green que no hubiésemos hecho el canje si no lo hubiesen incluido”.