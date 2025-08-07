$!Fallece padre de David Ortiz, tras lucha contra el cáncer

Fuentes cercanas a la familia confirmaron la triste noticia. El velatorio se llevará a cabo el viernes en la funeraria Jardín Memorial, aunque aún no se han dado detalles sobre la hora y el lugar de su sepultura.

Américo Ortiz , padre del ex toletero de los Medias Rojas de Boston y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown , David Ortiz , falleció en la madrugada del jueves en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) tras una larga batalla de más de 15 años contra el cáncer.

Manuel Luna, asesor de comunicaciones de David, emitió un comunicado expresando la pena por la pérdida y solicitando privacidad para la familia en estos momentos difíciles.

Américo había enfrentado serios problemas de salud en los últimos meses, lo que generó preocupación en su hijo, quien había compartido emotivos mensajes en redes sociales, destacando la influencia y el amor de su padre en su vida.

David, que se encontraba trabajando para Fox, recibió la noticia sobre la grave condición de su padre y logró llegar a tiempo al hospital para despedirse de él en sus últimos momentos.

La familia ha solicitado que las honras fúnebres se realicen en un ambiente íntimo, rodeados solo de seres queridos.