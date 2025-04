El ex relevista de Grandes Ligas Octavio Dotel, el también ex jugador de MLB Tony Blanco, el cantante de merengue Rubby Pérez y Nelsy Cruz, hermana del ex toletero Nelson Cruz, murieron la madrugada del martes cuando el techo se derrumbó en un popular club nocturno en la República Dominicana. Hasta la tarde del martes, había 58 muertos confirmados y hasta 160 heridos, según el periódico dominicano Listín Diario, que citó datos revelados por Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia en el país.

El Comisionado de MLB, Rob Manfred, emitió el siguiente comunicado la tarde del martes:

“Major League Baseball está profundamente entristecida por el fallecimiento de Octavio Dotel, Tony Blanco, Nelsy Cruz, y todas las víctimas de la tragedia de anoche en Santo Domingo. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y amigos de todos los afectados y a nuestro colega Nelson y a toda su familia. La conexión entre el beisbol y la República Dominicana es profunda, y estamos pensando en todos los jugadores y fanáticos dominicanos en todo el juego hoy”.