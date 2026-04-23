Falló Muñoz como taponero, pero ganó a los Atléticos

Andrés Muñoz desperdició su primera oportunidad de rescate en la temporada, permitiendo la carrera del empate en el noveno inning, pero los Marineros de Seattle le salvaron la tarde cuando un sencillo de Josh Naylor mandó a la goma la rayita del triunfo que se adjudicó el sinaloense sobre los Atléticos, 5x4.

CIUDAD DE MÉXICO._ Andrés Muñoz desperdició su primera oportunidad de rescate en la temporada, permitiendo la carrera del empate en el noveno inning, pero los Marineros de Seattle le salvaron la tarde cuando un sencillo de Josh Naylor mandó a la goma la rayita del triunfo que se adjudicó el sinaloense sobre los Atléticos, 5x4.

Muñoz, quien dejó su marca en 3-2, 3 salvamentos y 8.00 en carreras limpias admitidas, cedió un jonrón solitario a Nick Kurtz, en una labor de un inning en que ponchó a uno y no obsequió bases por bolas.

Cubriendo el prado de la izquierda, el cubano-mexicano, Randy Arozarena (.290, 2, 10), contribuyó con sencillo, doble (6) y una producida en tres turnos, para la victoria que evitaron la limpia en casa de los Marineros.

Más mexicanos en las jornadas diurnas de ayer: Isaac Paredes (.227, 2, 10) conectó un hit en cuatro viajes para los Astros de Houston que superaron 2-0 a los Guardianes de Cleveland. Los Astros se llevaron la serie 2-1, después de cuatro tropiezos al hilo.

Jonathan Aranda (.225, 4, 19), de 2-0 y un boleto, al imponerse los Rays de Tampa Bay a los Rojos de Cincinnati, 6-1. El primera base y designado es líder en impulsadas y segundo en jonrones entre sus compañeros.

Ramón Urías (.186, 2, 5), de 4-0, por los Cardenales de San Luis que cayeron 4-1 frente a los Marlins de Miami, y el cátcher Brandon Valenzuela (.161, 1, 2) tuvo labores defensivas para los Azulejos de Toronto en un revés, 7 a 3, en Anaheim.

MARCELO Martínez ligó su segunda actuación sin permitir carreras, cinco innings de 3 imparables y 9 ponchados, suficiente para adjudicarse su primera victoria de la temporada en el beisbol de Taiwán, 8x0 de los Dragones de Wei Chuan contra TSG Hawks.

El zurdo tiene 10 innings y un tercio en blanco con su nuevo equipo, con 13 chocolates y dos bases por bolas, tomando impulso para su tercer verano exitoso en la CPBL, tras dos años en las filas de Rakuten Monkey.

Tradicionalmente, la liga de Taiwán ha sido trampolín para algunos extranjeros a la fuerte pelota de Japón. Martínez no ha sido requerido no obstante dos cosechas previas de 13 triunfos y efectividad de 2.24.

UN día como hoy, en 1999 - Fernando Tatis, de los Cardenales de San Luis, se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar dos grand slams en un mismo inning, en aplastante triunfo sobre los Dodgers de Los Ángeles, 12-5.

Tatis pegó ambos batazos en el tercer episodio en el que los Cardenales hicieron 11 carreras, contra el coreano, Chan Ho Park, implantando además un récord de 8 producidas en una entrada.

Park es el primer lanzador del siglo XX, y solo el segundo en la historia, en permitir dos jonrones con las bases repletas en un capítulo, uniéndose a Bill Phillips de los Alleghenys de Pittsburgh, en 1890.

Mañanitas para Guillermo Velázquez (58), Andruw Jones (49), Fernando Pérez (43) y Emilio Bonifacio (41). Cumpliría años Jorge Rubio (1945-2020), pítcher nativo de Mexicali que en el último día de la temporada de 1966, el 2 de octubre, tiró por los Ángeles de California el primer gran juego para un mexicano en Grandes Ligas, una blanqueada de 5 hits y 15 ponches, venciendo 2x0 a los Indios de Cleveland.

-“El hombre que hace fortuna en un año, debería ser colgado 12 meses antes”.- Refrán ruso.

OBSERVACIONES: En Japón, Roberto Osuna lanzó el miércoles su segundo relevo en blanco en las postrimerías del encuentro que los Halcones de Softbank perdieron, 3-1, con los Leones de Seibu, en la Liga del Pacífico.

A estas alturas, los Piratas de Pittsburgh siguen sin forzar la “máquina” con José Urquidy, quien no llegó más allá del cuarto inning (3.2, 3h, 1c, 1bb, 5k) en su primera apertura para la filial AAA, Indianapolis. No registró decisión.