PEORIA, Arizona._ Los Padres de San Diego no han anunciado con exactitud cuándo será el debut del dominicano Fernando Tatis Jr. en la Liga del Cactus. Sin embargo, tienen un día en mente: El martes ante los Gigantes en Scottsdale.

El mánager Bob Melvin señaló que el club tiene pensado que Tatis vea acción a mediados de la semana que viene, siendo el martes un día probable. Claro, todo podría estar sujeto a cambios debido al programa de acondicionamiento del quisqueyano, resaltó Melvin. La estrella de los Padres está siendo llevado con calma, debido a las cirugías a las que se ha sometido en el hombro y muñeca.

De su parte, Tatis está más ansioso que nunca por regresar. No ha disputado un juego con el uniforme de los Padres desde el otoño del 2021, luego de perderse toda la temporada del 2022 por la fractura que sufrió en su muñeca y la suspensión por el uso de sustancias prohibidas. Ha estado participando en los campamentos sin restricción, e incluso conectó un par de sencillos en un juego simulado antes el zurdo cubano Adrián Morejón.

“Estoy listo”, expresó Tatis. “Sólo estoy cumpliendo pasos para el manager y el equipo, pero definitivamente estoy listo”.

Los Padres han mencionado que quieren balancear las labores de Tatis en esta primavera, en un intento para que el dominicano vuelva a aclimatarse al ritmo del juego, mientras cuida su salud al mismo tiempo. Tatis no es elegible para regresar a la acción en la temporada regular sino hasta el 20 de abril debido a la suspensión, por lo que el equipo no quiere apresurar el proceso.

En vez de eso, Tatis ha ido progresando más lento de lo normal. Ha estado tomando algunos turnos, corriendo las bases y defendiendo el jardín derecho. Pero lo ha hecho en un ambiente controlado en los terrenos traseros del Peoria Sports Complex.

“Es un jugador instintivo”, señaló Melvin. “Tal vez [se preocupan] con él más que con cualquier otro, debido a las lesiones. Pero si comienzas a pensar demasiado en lo que haces en el terreno, ahí es cuando puedes lesionarte”.

“Lo que estamos intentando con él es llevarlo a través de la mayor cantidad de escenarios de juego posibles, y preguntándole que cómo se va sintiendo. Luego, una vez ingrese al partido, todo recaerá en sus instintos”.

Tatis expresó que espera no tener restricciones en las bases una vez regrese a la acción. Luego de sufrir varias lesiones en el hombro en el 2021, el equipo le pidió que fuera menos agresivo en el terreno, pero la cirugía a la que se sometió debió haber solucionado ese percance.

De cualquier manera, los Padres han señalado que prefieren que el dominicano se barra de pies la mayor cantidad de veces posible. Tatis dice que estará dispuesto a hacerlo, pero menciona que no estará activamente buscando hacerlo.

“El juego hablará. El juego lo dictará”, dijo Tatis. “Soy un pelotero, no un doctor. Yo sólo voy a jugar”.

Y está ansioso por hacerlo.

“Sólo quiero salir”, confesó Tatis. “Extraño el juego demasiado. Como he mencionado, no he estado en el terreno por mucho tiempo. Yo sólo quiero estar ahí con los chicos, dentro del lineup”.

