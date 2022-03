“Estos cinco años, si bien no algo difícil, sí son algo que se tiene que trabajar bastante. Es parte del proceso en el cual se ha aprendido mucho de estar en el terreno de juego a ahora estar de este lado.

“Creo que las personas que me han rodeado son gente que conocen del beisbol y me han ayudado bastante, por lo que actualmente me siento bien y aparte del trabajo constante, no ha habido ningún problema”.

Le gusta el cambio de Mazatlán

El “Toro” Valenzuela también habló sobre el poder volver a pisar tierras mazatlecas, después de aproximadamente 10 años de ausencia, dejándose ver con gran impresión por el cambio que éste ha tenido.