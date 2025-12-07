CIUDAD DE MÉXICO.- No hace falta hacer un memorial de las hazañas de Fernando Valenzuela a su paso por Grandes Ligas, para reprochar a quienes por tercera vez lo dejaron fuera del Salón de la Fama de Cooperstown.

Sucedió ayer por la vía del antiguo Comité de Veteranos, al igual que los periodistas y escritores de beisbol, que redujeron a un 6.2 % en 2003 y 3.8 % en 2004 sus aspiraciones. Tendrá otra oportunidad en 2028.

Valenzuela recibió del Comité de la Era Contemporánea menos de cinco votos—no especificaron cuántos--, compartiendo el bajo porcentaje con los “castigados” Barry Bonds, Roger Clemens y Gary Shefield.

Han hecho así nuevamente su voluntad en base a razones difíciles de aceptar para la mayoría y quienes apelaron a otras circunstancias que, a su entender, compensan la falta de volumen en sus números.

SEGÚN el mánager de los Naranjeros, Juan Castro, la directiva sólo espera la respuesta de los ligamayoristas Isaac Paredes y Javier Assad, para salir al balcón a informar si reportarán o no en el ciclo en curso.

Entre tanto, en la oficina de los Yaquis de Ciudad Obregón, viven una situación similar con Jonathan Aranda (.316, 14, 5), a quien faltaron turnos legales para meterse al top ten de la Liga Americana en 2025.

En los tres casos, conforme avance el rol regular en su segunda vuelta, una respuesta positiva incluiría su participación en los playoffs, apuntando hacia el Clásico Mundial de marzo 2026.

Los Naranjeros también mantienen contacto con el ex bigleaguer Luis González, quien el pasado verano rindió en la Liga Independiente del Atlántico (.297, 21, 73) y en un par de juego en Laredo, Texas, con los Acereros de Monclova.

UN día como hoy, en 1991: El relevista de los Cerveceros de Milwaukee, Julio Machado, es arrestado por asesinato en Venezuela. Lo acusaron de dispararle a una mujer tras un accidente automovilístico entre su auto y en el que viajaba la víctima..

Machado será declarado culpable y, tras apelaciones, sentenciado a 12 años de prisión en 1996. Nunca volverá a jugar en las Grandes Ligas.

Mañanitas para Mike Mussina (57), Vernon Wells (47), Rigoberto Loya (46) y Alfredo Aceves (43).

-“El machismo es la única dictadura que se hereda sin esfuerzo”.- Carlos Monsivais.

EN seguidillas.-Sólo otros dos mexicanos han sido votados en procesos para el recinto de inmortales de Cooperstown: Vinicio Castilla en 2020 (0.1 %) y Adrián González en 2024 (0.8%)... El para algunos sorpresivo líder jonronero en la Arco, Leonardo Heras (Guasave), con 9 bambinazos hasta antes de la jornada de ayer, está a uno de igualar su marca personal que data de 2010-2011 en su primera etapa con los Algodoneros de Guasave... Quién si es una sorpresa es el zurdo de los Jaguares de Nayarit, Alex Delgado (7-0, 3.54), y todavía con cuerda para hacer más ruido en la rotación del equipo “benjamín”.