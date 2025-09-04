Fildeo de rolas y carreras para Isaac Paredes

“De que la perra es brava... hasta a los de la casa muerde”. Del refranero mexicano para el lanzador dominicano, Framber Valdez, por “regañar” en público al cátcher sonorense, César Salazar, propinándole un pelotazo en el pecho en un aparente “cruce de señales”, después de permitir un jonrón con las bases llenas al Yanqui, Trent Grisham.

Valdez, quien presume cartel de rijoso, se disculpó en privado con Salazar y el mánager de los Astros, Joey Spada, que igualmente ha sido criticado por su abridor por algunos movimientos a la defensiva.

Valdez podrá decir lo que quiera, menos dudar del oficio de Salazar con quien hizo batería en su anterior salida en la que tiró siete innings en blanco a los Rockies de Colorado en Houston.

EN República Dominicana dieron vuelo a la información sobre la “serie de campeones” que, por iniciativa de los Charros de Jalisco, disputarán los Leones del Escogido y los anfitriones monarcas de la Liga Mexicana del Pacífico, en el estadio Panamericano.

Serán dos encuentros de pretemporada, 4 y 5 de octubre, entre los protagonistas de la final de la Serie del Caribe 2025 en Mexicali, donde la escuadra de la Lidom superó 1x0 a los entonces invictos muchachos de Benjamín Gil.

No está mal si de lo que se trata es calentar la plaza en el caso de Guadalajara y zona conurbada en vísperas del ciclo otoño-invernal, por si no es suficiente con la actividad febril de los Charros en las dos ligas grandes del país.

UN día como hoy, en 1995- Robin Ventura se convierte en el octavo jugador en conectar dos grand slams en un juego, ayudando a los Medias Blancas de Chicago a vencer a los Rangers de Texas por 14-3.

En 1997.- Los Tigres de México derrotaron a los Diablos Rojos, 7-4, en el quinto juego de la serie final para obtener su sexto banderín en la Liga Mexicana.

Hoy es el cumpleaños de Eduardo Jiménez (61) y Mike Piazza (57). El 4 de septiembre de 1982 murió el ex lanzador cubano José Ramón López (49), único que ha ponchado a 300 (309) en una temporada de la LMB en 1966 con los Sultanes de Monterrey.

-“La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce”.- Jean Jacques Rousseau.

EN seguidillas.- Isaac Paredes empezó a fildear rolas y a correr en los jardines en el inicio de su rehabilitación de la lesión en la corva derecha que lo mandó al hule unos días después de la pausa del Juego de Estrellas, cuando era líder del equipo en jonrones (19) y remolcadas (50)... Según se acostumbra, los Astros no tienen un plazo perentorio para su reaparición, pero de no haber problemas, estaría listo para la recta final del calendario regular... En Japón, batallando con su descontrol (4e, 4h, 2c, 5bb, 3k), el zurdo Alexander Armenta (2-2, 3.38) no tuvo decisión en su apertura de ayer en la sucursal de los Halcones de Softbank, ante los Tigres de Hanshin.

