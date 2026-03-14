Filis bajó a Alan Rangel; Padres subió a Luis Verdugo

CIUDAD DE MÉXICO.- Convertido en el “villano” del Clásico Mundial 2026, el cátcher de Estados Unidos Cal Raleigh ha ignorado tres saludos de colegas y amigos, por estricto orden de aparición en el pentágono: a sus coequiperos en Seattle, Randy Arozarena y Josh Naylor (Canadá) y al torpedero dominicano-canadiense, Otto López (Miami).

Su actitud dividió opiniones en las redes sociales, incluso la del mánager de los Marineros, Dan Wilson, pero si sigue así de aquí al próximo martes en que se jugará la final, eso ya no tendrá la menor importancia, diría el actor yucateco con acento argentino, Arturo de Córdova. Hasta podría imponer una moda como las muchas del beisbol moderno y antiguo.

Para no ir muy lejos, en la Liga Mexicana no se permite que los jugadores, mánagers y coaches rivales “fraternicen” en el terreno. Se recuerda cuando el 10 de junio de 2012, en el Foro Sol, el director de operaciones del circuito, Néstor Alva Brito, interrumpió una amena plática entre el mánager del Águila de Veracruz, Orlando Merced, y el coach de los Diablos Rojos, Carlos Lezcano, ambos puertorriqueños.

Merced insultó entonces al ejecutivo, mientras Lezcano optaba por retirarse, y más tarde, cuando el umpire principal notificó al piloto porteño que estaba expulsado, recaló al palco de la liga a emprenderla nuevamente contra Brito y en ausencia, el titular Plinio Escalante Bolio, también se llevó lo suyo, sin merecerlo.

Naturalmente, Merced fue suspendido toda la temporada y aunque lo perdonaron pronto, volvió a la LMB una década más tarde, en 2022, para hacerse cargo con poco éxito, por cierto, del timón de los Piratas de Campeche.

REPÚBLICA Dominicana (5-0) lleva el mismo paso que en 2013 en que se coronaron sin perder en el WBC, ganando 3-1 en semifinales a Estados Unidos, sus rivales de este domingo en el Loan Depot Park de Miami.

Los dominicanos, que dirige el ex bateador Albert Pujols, son los únicos del bando latinoamericano con un campeonato y ahora pretenden meterse al círculo de más de uno en el que los japoneses tienen tres.

Otro imbatible, Italia (5-0), siguió en plan de “barredora” con su equipo de “mediopelo”, según los aficionados mexicanos y dos que tres expertos, venciendo ayer a Puerto Rico (3-2). Por primera vez, los italianos disputarán una semifinal en la que van ante el ganador de Japón y Venezuela.

OBSERVACIONES: Los Filis de Filadelfia enviaron a las menores al sonorense, Alan Rangel, después de cuatro apariciones, tres como abridor, en las que compiló 0-1, 9.34 en el spring training. Rangel se estrenó en las mayores en 2025 (0-0, 1, 2.25).

A José Urquidy (0-0, 10.80) urge hoy al mediodía contra los Rays de Tampa Bay una buena labor para mantenerse en el ánimo del mánager de los Piratas de Pittsburgh, Don Kelly. En su previa salida, Urquidy toleró 4 hits, dos jonrones y 3 carreras en 3 y dos tercios a los Yanquis de Nueva York.

UN día como hoy, en 1991 - Los Kansas City Royals despiden a Bo Jackson, quien se lesionó la cadera jugando al fútbol americano para los Raiders de Los Ángeles. En abril, Jackson firmará un contrato con los Medias Blancas de Chicago.

En 2000 - En el Spring Training, la estrella de los Medias Rojas de Boston, Pedro Martínez, y cinco relevistas se combinaron para un juego perfecto, venciendo a los Azulejos de Toronto por 5-0.

Mañanitas para Jim Kern (77), Harold Baines (67), Mike Pagliarulo (66), Jorge Vázquez (44) y César Salazar (30). El 15 de marzo de 1946 nació en Riverside, California, Bobby Bonds, destacado jardinero ligamayorista y padre de Barry Bonds. Murió el 23 de agosto de 2003.

-“Discutir conmigo está bien, pero querer ganarme la discusión ya es avaricia”.- Anónimo.-

EN la Toronja y el Cactus.- Roberto Osuna (.316, 0, 3) apiló 3 hits en cuatro viajes en tropiezo de los Rangers de Texas, 4-3, con los Rojos de Cincinnati... Los Padres de San Diego subieron al equipo grande al jugador de cuadro, Luis Roberto Verdugo, quien pegó un hit en su único turno en la victoria sobre los Guardianes de Cleveland, 8x5... Alejandro Kirk (.214, 0, 3), de 3-0, al caer los Azulejos de Toronto frente a los Tigres de Detroit, 6 a 1... Jonathan Aranda (.333), de 2-0, al ganar los Rays a los Mellizos de Minnesota, 9-6... Dylan Jasso (.200), de 4-1, por los Marlins sobre los Nacionales de Washington, 4x1... Ramón Mendoza (.286, 1, 1), de 2-0, en el empate de los Cardenales de San Luis con un equipo dividido de los Marlins... Los Astros de Houston se impusieron a los Mets de Nueva York, 5-1, en una mala tarde para Isaac Paredes (.211, 2, 3), abanicando la brisa en tres oportunidades.