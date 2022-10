El clima no será un problema con el techo retráctil en Houston . No se sabe cuáles serán los elementos al aire libre en Filadelfia .

Este representa el cuarto viaje de los Astros a la Serie Mundial en seis años y su único título en 2017 estuvo empañado por un escándalo de robo de señales. La temporada pasada perdieron ante Freddie Freeman y los no favoritos Bravos de Atlanta en seis juegos.

“Las victorias me impulsan. Y lo conseguiré”, sostuvo durante la serie de campeonato de la Americana. “Uno no puede apresurarlo antes de que llegue, pues aún no está aquí. Así que uno sólo tiene que colocarse en una posición para lograrlo”.

Verlander, probablemente quien se lleve el premio Cy Young por la Liga Americana después de una cirugía Tommy John, espera mejorar su marca de 0-6 en siete aperturas en la Serie Mundial.