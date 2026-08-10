Filis llama otra vez a Alan Rangel; reanudan playoffs en la LMB

CIUDAD DE MÉXICO.- Siguen las subidas y bajadas de Alan Rangel en el tinglado de los Filis de Filadelfia que lo han llamado nuevamente a Grandes Ligas, la cuarta en lo que va del recorrido que ha entrado en la recta final, a poco más de un mes del cierre de hostilidades.

El sonorense, de 28 años que debutó en 2025, registra 0-3 y 5.40 en carreras limpias en seis juegos, tres como abridor, en el Big Show en 2026, en 23 innings y un tercio, con 26 ponches y 12 bases por bolas.

Rangel, que ha sido de ayuda lo mismo en el bullpen que como ocasional inicialista, presenta números de 3-5 y efectividad de 4.22 en 16 apariciones, 13 como activo de la rotación, asignado a la finca Lehigh Valley, en la Liga Internacional AAA.

AUNQUE no hay fecha tentativa para su retorno a los Cardenales de San Luis, el utility Ramón Urías se va acercando a Grandes Ligas después de prolongada ausencia por lesiones en ambos codos.

Urías, a quien su hermano Luis Urías (Toronto) ya alcanzó en la lista de lesionados, se fue de 7-3 con dos jonrones y tres impulsadas en sus recientes dos juegos de rehabilitación en la filial AAA de los Cardenales de San Luis, Memphis.

En San Luis no parecen llevar prisa con el ganador del guante de oro, pero su experiencia no se debe desdeñar en un elenco en transición que, si bien lejos de los punteros de la división Central, está en la pelea por el boleto de “comodín”.

Urías no había prendido en su primera temporada desde el arranque, de acuerdo a números de .158, dos bambinazos y 5 impulsadas en 25 juegos en la gran carpa, sin embargo, los Cardenales creen que algo pueden rescatar del veterano ofensiva y defensivamente.

EL capitalino Alejo López llegó echando tiros a la sucursal AAA de los Reales de Kansas City, Omaha Storm Chasers, de acuerdo a cifras de .355 (3-11), un doble, un triple y 7 remolcadas, tras actuar en la de los Marineros de Seattle, Tacoma.

En total, en la travesía 2026 en las menores, López promedia .321 con dos “homeruns” y 23 fletados al plato en la antesala del Big Show en donde entre 2021 y 2023 recibió atenciones de los Rojos de Cincinnati (.265, 1, 11).

A López lo adquirieron recientemente los Jaguares de Nayarit en una transacción con los Cañeros de Los Mochis y hay coincidencias y afectos que permiten suponer que el primogénito del ex receptor y actual directivo de los Pericos de Puebla, Alfonso “Chato” López, reportará más temprano de lo que acostumbra al equipo del ingeniero Carlos Peralta Quintero

OBSERVACIONES.- Con todas las series empatadas a un triunfo, los playoffs de la Liga Mexicana reanudan hoy. En Oaxaca, los Guerreros recibirán a los Diablos Rojos; en León, los Bravos a los Olmecas de Tabasco y hasta mañana, en Puebla, los Piratas de Campeche pagarán la visita a los Pericos en el compromiso retrasado por la lluvia.

En el norte, los Algodoneros de Unión Laguna harán los honores a los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova a los Caliente de Durango. Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco cambiarán de escenario mañana al Panamericano de la zona conurbada de Guadalajara.

UN día como hoy en 1968- Jim Horsford, de los Broncos de Reynosa, se impuso a los Tigres capitalinos, 2x1, para llegar a 20 victorias y 27 juegos completos en el año.

En 2001- Joe Borowski permite el jonrón número 50 de Barry Bonds y los Gigantes de San Francisco se encaminan a una victoria de 9-4 sobre los Cachorros de Chicago. El lanzador ganador, Liván Hernández, batea de 4-4, incluyendo su primer cuadrangular en las Grandes Ligas y ahora suma ocho imparables consecutivos y acumula 12 hits en 13 turnos.

Mañanitas para Eddie León (80), Rex Hudson (73), Saúl Soto (48), Carlos Padilla (47), Pablo Sandoval (40) y Melcky Cabrera (42). El 11 de agosto de 2006 murió el ex lanzador Eduardo Acosta (58).

-“No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta”.- Bob Marley.

ENTRE suspensivos.- Los Reales de Kansas City firmaron al otrora estelar cerrador, Craig Kimbrell, quien a los 38 años va por su tercer equipo en 2026 y el 12 de su extensa trayectoria. En el actual trayecto trabajó en el bullpen de los Mets de Nueva York (0-2, 6.00) y Rays de Tampa Bay (0-0, 3.86)... Kimbrell (56-50, 440 sv, 2.67 pcla) será en su momento un buen candidato para el Salón de la Fama de Cooperstown... Recuperado al 100% tras casi dos años fuera, Patrick Sandoval (1-0, 3.86) abrirá por los Medias Rojas de Boston en Toronto, en su sexta apertura con su nuevo equipo... Los Mets de Nueva York hicieron realidad el sueño de Jack Weisenburger, quien se estrenó en MLB a los 28 años, luego de varios años en las menores, incluyendo breve paso en 2026 con el Águila de Veracruz (1-1, 5.79). Tiró dos innings en blanco (1h, 2k, 0bb) en una paliza a los Piratas de Pittsburgh, 11-1.