CIUDAD DE MÉXICO:- Joey Meneses sigue sorprendiendo por su afán de mantenerse en el beisbol estadounidense, donde se encuentra desde 2011, incluyendo tres años en Grandes Ligas, más una externa en 2019 en Japón.

Ayer fue noticia que el primera base de los Tomateros de Culiacán firmó contrato de ligas menores con los Atléticos de Sacramento y, próximamente de Las Vegas, luego de quemar pólvora en infiernitos en 2025 en la filial AAA de los Mets de Nueva York (.265, 11, 55).

Con la de los A’s el sinaloense sumará seis organizaciones de la gran carpa, en el recorrido con paradas también en Bravos de Atlanta, Filis de Filadelfia, Medias Rojas de Boston y la única que lo ha promocionado a las Mayores, los Nacionales de Washington.

A Meneses lo esperan desde hace cinco años en la Liga Mexicana, por los rumbos de Monclova, pero hasta ahora continúa cotizando en dólares, en una rutina a conciencia que deja en claro que algo tiene para ser ubicado en uno u otro lugar.

JOSÉ Urquidy (1-1, 2.25) volverá a la carga este domingo para su tercera salida en su temporada de reaparición con los Venados de Mazatlán, en el último de la serie contra los Naranjeros de Hermosillo, en el estadio Teodoro Mariscal.

El bigleaguer compila 1-1 y efectividad de 2.25 después de enfrentar a Águilas de Mexicali, que lo vencieron, y sus víctimas de Tucson Baseball Team, trabajando 3 y 5 episodios, respectivamente, en el mismo escenario.

En su condición de agente libre, Urquidy se está labrando actuaciones acorde a las necesidades de alguien que le llevó algunos meses recuperarse de una lesión, mientras espera ofertas de equipo conocido de MLB para 2026.

UN día como hoy, en 1975- El zurdo Pete Bonfils, de los Cañeros de Los Mochis, lanzó sin hit ni carrera a los Yaquis de Ciudad Obregón y los derrotó,3x0, apoyado por jonrones de Francisco “Chico” Rodríguez y Randy Bass. Perdió Gary Wheelock.

En 2000: Jeff Kent, de los Gigantes de San Francisco, con un promedio de bateo de .334, 33 jonrones y 125 carreras impulsadas, superó a su compañero Barry Bonds y se convirtió en el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Kent es el primer segunda base en ganar este premio desde Ryne Sandberg, de los Cachorros de Chicago, en 1984. Bonds (.306) conectó 49 jonrones, remolcó 106 y anotó 129.

Mañanitas para Víctor González (30), Rafael Córdova (31), Héctor Fajardo (55), Pete Rose, hijo, 56 y Dwight Gooden (61).

-“El conocimiento gobernará para siempre la ignorancia”.- James Davidson.

ENTRE suspensivos.- Los 8 innings (5h, 1c, 0bb, 5k) de Wilmer Ríos (Hermosillo) contra los Venados en Mazatlán es la segunda distancia más extensa para un abridor en 2025, después de un juego completo de su compañero, Touki Toussaint (5h, 3c, 10k, 2bb), en Mexicali... Los Algodoneros de Guasave informaron que Roberto Ramos (.500, 1, 3) será habilitado el venidero martes en Ciudad Obregón tras casi un mes en el “hule”. No juega desde el 18 de octubre, apenas cuatro días después del arranque de la temporada, debido a una lesión en una pierna que sufrió en Jalisco... El veterano México Americano, Niko Vázquez, reciente adición de los Jaguares de Nayarit, llegó echando tiros, según un macizo .355 (31-11), un jonrón, cuatro producidas y 5 anotadas.