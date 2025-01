Firman Atléticos a relevista de los Tomateros

CIUDAD DE MÉXICO._ EL naturalizado mexicano, Randy Arozarena, y los Marineros de Seattle evitaron ayer la audiencia de arbitraje, con un acuerdo por un año y 11.5 millones de dólares, 200 mil menos que la cantidad solicitada por el jardinero nacido en Cuba y que el 29 de febrero próximo cumplirá 30 años.

Arozarena levantó el ciclo anterior su cosecha más baja desde que en 2021 comenzó a destacar, .219, 20, 60, rindiendo para los Rays de Tampa Bay (.211, 15, 37) y los Marineros (.231, 5, 23), quienes lo adquirieron el 26 de julio de 2024 a cambio de tres jugadores de las menores.

En seis años en el Big Show , Arozarena promedia .254 con 91 cuadrangulares, 124 dobles, 9 triples, 314 impulsadas, 357 anotadas y 100 robos en una trayectoria que despegó en 2019 con los Cardenales de San Luis.

LOS buenos oficios del relevista CD Pelham en el beisbol mexicano en 2024 le redituaron una recompensa al zurdo de 29 años, que ayer firmó un contrato de ligas menores con los Atléticos de Oakland.

Pelham, quien en 2018 debutó en Grandes Ligas con los Rangers de Texas (0-0, 7.04), aterrizó en la Liga Mexicana como primicia de los Leones de Yucatán (2-1, 1.04) y actualmente se encuentra en las filas de los Tomateros de Culiacán (1-0, 2.25) que a partir de mañana disputarán la semifinal.

La interrogante es si el americano acompañará a los guindas o si es parado por su nueva organización, replicándose en su caso la venturosa historia de otros legionarios en la ligas invernales que tras firmar para el verano optaron por abandonar a sus clubes.

Pelham también ha tirado en sucursales de los Cachorros de Chicago, Padres de San Diego y Angelinos de Anaheim, compilando un global de 16-14, 32 rescates y efectividad de 5.30.

UN día como hoy, en 1958- En la Liga de la Costa del Pacífico, Ángel Castro empalmó 3 jonrones y un sencillo para empujar 11 carreras y ayudar a los Venados de Mazatlán a doblegar 26-10 a los Mayos de Navojoa.

Castro se voló la barda dos veces en un primer inning de 11 anotaciones, incluyendo uno con las bases repletas, para una marca de entonces y vigente en la segunda etapa del circuito.

En los tiempos de la hoy LAMP, la comparten y, curiosamente, también contra Navojoa: Altar Greene (1979), Hermosillo, Roberto Saucedo (2001), Mazatlán y Dustin Peterson (2021), Monterrey.

El sábado 10 de enero de 1970- Clarence Jones y Ángel Macías conectaron cuadrangulares en respaldo a serpentina de Pedro Ramos y los Tomateros de Culiacán derrotaron 4x1 a los Cañeros de Los Mochis en el primer juego de la serie final, ante un lleno en el estadio General Ángel Flores.

Mañanitas para el jardinero activo, Leonardo Germán (32), el ex lanzador Thomas Melgarejo (37) y el periodista Juan Vené (96).

**”Lo más triste de una traición es que a veces viene de quien menos esperas”.

EN seguidillas.- Los aficionados de Estrellas Orientales preguntaban en las redes por su jugador Robinson Canó y el equipo respondió que había salido del país, sin entrar en detalles... El veterano cuanto millonario ex bigleaguer no tuvo empacho en dejar a su club de la Liga Dominicana que disputa los playoffs (round robin), para venir a México a platicar con las muchachas del club de softbol de los Diablos Rojos y atestiguar el ingreso de los colorados en el mercado bursátil... Eso para los beisboleros profanos en esos asuntos no tiene la menor importancia, aunque los expertos dijeron que cotizar en la bolsa de valores implica ganancias que redundará en la calidad del equipo.

rl4460520@gmail.com