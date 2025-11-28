Firman los Mets a triple coronado en LMP

Stock, de 36 años, regresó al máximo escaparate, promovido por los Medias Rojas de Boston, aunque pasó más tiempo en la sucursal, Worcester (5-4, 3.92), en la Liga Internacional AAA.

CIUDAD DE MÉXICO._ Lejos de los Naranjeros de Hermosillo, al ganador de la triple corona de pitcheo 2024-2025 en la Liga Mexicana del Pacífico, Robert Stock (0-2, 10.13), le fue mal en su debut en la Liga Dominicana con las Águilas Cibaeñas.

Pero lo acaban de firmar los Mets de Nueva York, a pesar de un 0-0 y 10.13 en carreras limpias en 2 juegos en Grandes Ligas en 2025. Ya había lanzado para los Padres de San Diego y los Cachorros de Chicago, compilando 2-4 y 4.90.

MATÍAS Carrillo y el jardinero de los Algodoneros de Guasave, Leonardo Heras (.235, 4, 14), comparten ahora la cima en el renglón de los triples (40) en la Arco, en la lista de todos los tiempos del batazo considerado por los que saben, el batazo más difícil.

Después de Heras, los activos más cercanos son el utility de los Naranjeros, Edson García (16), José Manuel Orozco (15), de Nayarit, Sebastián Elizalde (14), de Ciudad Obregón y Missael Rivera (11), de Tucson.

Carrillo, coach de Tucson Baseball team, y Heras coincidieron en Guasave cuando el tijuanense llegó de cabeza a la colchoneta. Unos minutos más tarde, se fundieron en un inesperado abrazo que emocionó a los de cuerpo presente y a los televidentes.

UN día como hoy, en 1970- Steve Bailey lanzó juego sin hit ni carrera en 9 innings, para guiar a los Algodoneros de Guasave a un triunfo, 3x0, sobre los Ostioneros, en el estadio Abelardo L Rodríguez de Guaymas.

En 1979 - El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Rick Sutcliffe, quien registró un récord de 17-10 para un equipo por debajo de .500, recibe 20 de 24 votos para ganar los honores de Novato del Año de la Liga Nacional.

Hoy es el cumpleaños de Dave Righetti (67), Matt Williams (60) y el receptor de los Rojos de Cincinnati, José Treviño (33).

El 28 de noviembre de 2010 falleció Cal Emery (73), ex ligamayorista y uno de los héroes del primer campeonato de los Cañeros de Los Mochis en 1968-1969.

-“Me encanta la nostalgia. Espero que nunca perdamos algunas de las cosas del pasado”.— Walt Disney.

ENTRE suspensivos.- Los Tomateros de Culiacán llegan este fin de semana a Mazatlán con todo y su gerente deportivo, Francisco Campos, cuyo número (20) será retirado por los Venados de sus colosales éxitos en la pelota invernal... El abridor de los Naranjeros, Wilmer Ríos (6-1, 3.92) ha registrado números positivos en 9 de 10 temporadas en la LMP. El hijo de la leyenda oaxaqueña, Jesús “Chito” Ríos, está en posición de superar su marca personal de 9 triunfos de 2022-2023 (9-2, 1.84)... Jared Wetherbee (6-2, 3.60), zurdo de liga independiente, y el bateador Jacob Rhinesmith (.281, 1, 13) que en 2025 jugó en la Liga Mexicana con los Dorados de Chihuahua (.299, 4, 44), son los único sobrevivientes del elenco de importados con el que iniciaron hostilidades los Jaguares de Nayarit.

