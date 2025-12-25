Francisco Peña llega a Algodoneros para cubrir la receptoría

El receptor ex grandesligas Francisco Peña, fue firmado por el club Algodoneros de Guasave para que se les una desde este día en la serie que abren en casa de los Charros de Jalisco, elemento que tiene también una brillante trayectoria en la liga invernal de República Dominicana, donde es el máximo ganador de guantes de oro en ese circuito con un total de seis.

El nativo de Santiago, República Dominicana, jugó un tota de cinco campañas en la MLB, donde defendió los colores de Reales de Kansas City, Orioles de Baltimore y Cardenales de San Luis, siendo en 2014 cuando hizo su debut, jugando un total de 86 encuentros en la gran carpa, en los que conectó 41 imparables, entre estos tres dobletes, cinco cuadrangulares y 13 carreras remolcadas, además salió campeón en 2015 con los Reales.

Este pelotero de 1.88 metros de altura y 36 años de edad, pasó 13 temporadas en ligas menores, luego de haber sido firmado por los Mets de Nueva York, siendo en el 2007 cuando debutó en la categoría Clase A, mientras el 2021 fue su último año en sucursales, tras militar con la escuadra de los Aviadores de Las Vegas, Triple A de los Atléticos de Oakland.

En total disputó mil 068 partidos en ligas menores, acumulando 938 hits, destacando entre estos 193 dobles, ocho triples y 130 palos para la calle, además de 524 carreras producidas y 429 anotadas, dejando un porcentaje de bateo de .245.

En la pelota dominicana registra 17 campañas, jugando 15 de ellas con las Águilas de Cibao, mientras que también tiene otra con los Toros del Este y este invierno vistió los colores de las Estrellas Orientales. Son 508 cotejos en los que ha visto acción en la pelota quisqueyana, disparando 291 imparables, entre estos 53 dobletes, un triple y 30 jonrones, así como también lleva 152 carreras remolcadas y 124 anotadas, aunado a que estado con su país en cinco ocasiones en la Serie del Caribe.

Salió monarca en la liga de Taiwán con los Elefante de Taipei en el 2022, mientras que los últimos dos años ha estado con los Piratas de Campeche en la Liga Mexicana de Beisbol, donde este 2025 bateó para .295 en los 77 duelos en los que vio acción, atizando 81 hits, entre ellos 19 bambinazos, además de 16 dobles y un triple, con 62 carreras producidas y 47 anotadas.

Aunque no es un hecho que en el encuentro de hoy ya esté debutando Francisco Peña como blanquiazul, se espera que a más tardar mañana ya esté enfundado con su nuevo uniforme, confiando que con su gran categoría y talento, ayudará a este equipo para colarse a la postemporada.