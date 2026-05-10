Frenan Rangers a los Cachorros con ayuda de Alejandro Osuna

CIUDAD DE MÉXICO.- Jornada discreta para los mexicanos la dominical en Grandes Ligas y en la que el novato de los Rangers de Texas, Alejandro Osuna (.276, 0, 5), contribuyó remolcando compañeros al plato por segundo juego consecutivo frente a los Cachorros de Chicago.

El sinaloense se fue de 3-1 y una producida para sumar tres entre sábado (4-2, 2cp) y domingo en que los texanos se impusieron a los Cachorros para cortarles una racha de 10 triunfos, ayer, por blanqueada de 3-0.

Osuna sigue abonando sus posibilidades de mantenerse en el equipo grande al cual convocaron el 22 de abril para reemplazar al lesionado, Wyatt Langford (.238, 1, 4), quien estaría por regresar.

En otros frentes: el primera base Jonathan Aranda (.268, 7, 29), de 2-1, al ganar los Rays de Tampa Bay a los Medias Rojas de Boston, 4-1. Jarren Durán (.194, 4, 18), de 5-1 por los “Patirrojos” que van 7-6 desde que Chad Tracy tomó el lugar del puertorriqueño Alex Cora (10-17).

El cubano mexicano, Randy Arozarena (.279, 3, 13) pegó un hit en tres viajes y mandó a la goma a uno en el tropiezo de los Marineros de Seattle con los Medias Blancas de Chicago, 2-1, en tanto los Astros de Houston fueron blanqueados por los Rojos de Cincinnati, 5-0. Isaac Paredes (.256, 3, 16), de 4-1, y César Salazar (.167, 0, 0), de 3-1, por los texanos.

EN AAA: el jugador de cuadro oriundo de Tijuana, Ramón Mendoza (.316, 3, 11,) rindió el domingo una actuación de 4-2, incluido un jonrón, y dos producidas para la sucursal de los Cardenales de San Luis, Memphis, contra Toledo Mud Hens (Detroit).

Milán Tolentino (.250, 6, 18), de 4-3 con 3 empujadas y una anotada con los Clippers de Columbus (Cleveland), mientras Joey Meneses (.306, 5, 30) y Alejo López ambos de 4-1, con anotada y base por bolas para el “culichi” con los Aviadores de Las Vegas (Atléticos) y una empujada a la cuenta del capitalino Alejo López (.167, 0, 2), enrolado en la filial de los Marineros de Seattle, Tacoma.

UN día como hoy, en 1977 - El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, decide tomar las riendas de su equipo, que acumula 16 derrotas consecutivas, pero sufren la décimo séptima contra los Piratas de Pittsburgh, 2x1, mientras el coach Vern Benson toma la mayoría de las decisiones estratégicas.

Tras el partido, la Liga Nacional destituye a Turner del banquillo, alegando una norma que impide que un propietario ejerza también de mánager. Dave Bristol, a quien se le había concedido un año sabático para permitir que Turner ocupara el banquillo, regresa para terminar la temporada al frente del equipo.

En 2001 - Tras otra pésima actuación en la que lanzó cinco lanzamientos descontrolados, los Cardenales de San Luis envían al joven lanzador Rick Ankiel a la filial Triple-A de Memphis para que trabaje en superar su inexplicable falta de control. El zurdo ha otorgado 25 bases por bolas en 24 innings esta temporada.

Mañanitas para Bobby Witt (62), Trenidad Hubbard (60), Luis Alfonso García (48), Francisco Butto (46) y Juan Pablo Oramas (36). Hoy cumpliría años Bill Bean (62), uno de los dos bigleaguers de la historia registrados por MLB como homosexuales (Glen Burke, el otro) y que falleció el 6 de agosto de 2024.

-“Las consecuencias de devolver a Donald Trump a la Casa Blanca son extremadamente graves. Consideremos no sólo el caos y la calamidad cuando estuvo en el cargo, sino también la gravedad de lo que sucedió cuando perdió las últimas elecciones”.- Kamala Harris.

ENTRE suspensivos.- La comunidad oaxaqueña y campechana en la Ciudad de México se manifestó en la serie del fin de semana que los Guerreros (2) y a los Piratas (1) disputaron en el estadio Alfredo Harp Helú. Nada para echar las campanas al vuelo, pero los 2,443, 2,675 y 2017 aficionados y aficionadas evitaron que los protagonistas se sintieran solos en el anchuroso inmueble... El torpedero de la doble nacionalidad, Alan Trejo (.348, 4, 16), cayó parado en la Liga Mexicana como debutante de los Acereros de Monclova... Diosbel Arias, tercera base cubano que en 2024 trajeron los Diablos Rojos, es inopinadamente líder de bateo en la LMB con un sólido .375, defendiendo la trinchera de los Tigres de Quintana Roo... Los Mets de Nueva York volvieron a firmar al veterano Carl Edward Jr., después de que el líder en efectividad de la LMB en 2025, en la nómina de los Tigres (5-2, 3.38) se declaró agente libre cuando lo colocaron para asignación. En 2026, Edward compiló 1-2 y 5.29 en cuatro inicios en AAA y 0-0 y 1.59 en dos en Grandes Ligas, en la faceta de relevista.