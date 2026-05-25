Gabriel Álvarez, mánager del Águila; Urquidy, sin decisión

CIUDAD DE MÉXICO.- No hace mucho, era imposible que el ex ligamayorista Gabriel Álvarez se imaginara dirigiendo en la Liga Mexicana al Águila de Veracruz. Su futuro parecía muy lejos del puerto mexicano en la organización de prácticamente toda su trayectoria, incluyendo como pelotero activo, los Tigres de Detroit.

Pero su suerte cambió después de una ocurrencia del sonorense en sus plataformas dedicada a una dama anónima y que en tiempos de la generación de “cristal” lo sacaron no solo de los felinos, sino del ámbito de Major League Baseball.

Entonces lo que seguiría para el navojoense de 52 años es una “larga vida” en el beisbol mexicano y la cual de hecho empezó el invierno pasado en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Ciudad Obregón.

Álvarez reemplazará a partir de hoy en el timón de los emplumados a Pedro Meré (15-18), quien más o menos sobrellevaba la situación con un plantel de regular calibre plagado de foráneos, hasta que el pasado fin de semana fueron barridos y regados en el estadio Roberto Ávila por los Diablos Rojos.

La impresión es que la directiva exageró, visto desde 2024 que los actuales bicampeones surten a cualquiera incluso a domicilio. La ansiedad ganó a la directiva y allá va Meré a la procesión de estrategas botados y a la que se agregó apenas con diferencia de unas horas el no menos experimentado, Dan Firova (14-19), cortesía de los Conspiradores de Querétaro.

Con los despidos de Meré y Firova, los “demonios se soltaron” en la Liga Mexicana, donde también ya se fueron del sufrido gremio de los pilotos, por orden de aparición: Mendy López (Saltillo), Sergio Omar Gastélum (Yucatán) y Darryl Brinkley (Puebla). En 2025, 20 mánagers perdieron empleo, contando a los que iniciaron hostilidades en la segunda semana de abril, interinos y sustitutos.

JOSÉ Urquidy lanzó ayer en una inusual jornada del lunes en AAA contra los Cachorros de Iowa, en el recorrido en que no termina por establecer una línea ascendente, asignado a la filial de los Piratas de Pittsburgh, Indios de Indianápolis.

El mazatleco se marchó a las duchas sin decisión luego de una labor de 10 imparables y cinco carreras, cuatro limpias, concedió una base por bolas y ponchó a uno en cuatro innings y un tercio. Sus números quedaron en 1-3 y efectividad de 5.87.

También en AAA, Daniel Duarte reapareció con los Jefes de Syracuse (Mets) posterior a una actuación en Grandes Ligas la semana pasada en Washington (2.2 e, 1h, 0c, 1k), trabajando un episodio perfecto ante las Alas Rojas de Rochesters (Nacionales).

De la misma manera, Milán Tolentino (.240, 7, 26) tuvo acción con los Clippers de Columbus (Cleveland), apilando dos hits con una impulsada en cuatro oportunidades ante Toledo Mud Hens (Detroit).

UN día como hoy, en 1976 - En un encuentro sin anotaciones en el Estadio de Anaheim, Ken Brett, de los Medias Blancas de Chicago, tenía un juego sin hits con dos outs en el noveno inning cuando Jerry Remy, de los Angelinos de California, bateó un rodado lento por la línea de tercera base.

El antesalista, el mexicano Jorge Orta, dejó que la pelota rodara y, en una decisión polémica, se anotó como hit, aunque muchos pensaban que debería haberse declarado error. Brett luego permitió otro hit en la décima a su ex compañero Bill Melton, pero ganó la batalla 1-0 en 11 capítulos con rescate de Clay Carroll.

Mañanitas para Darrel Evans (79), West Clemens (68), Roberto Vizcarra (59), Jason Bere (55), Miguel Duarte (49), Paul Sewald (36) y Roel Ramírez (31). Hoy cumpliría años José Ramón López (1933-1982), pítcher cubano que en 1966 implantó un récord vigente en la Liga Mexicana con 309 ponches, lanzando con los Sultanes de Monterrey.

- “El beisbol es un deporte de sangre caliente para hombres de sangre caliente. No es un té rosa, y los pusilánimes harían bien en mantenerse alejados”.- Ty Cobb.

ENTRE suspensivos.- Tras la euforia pasada por agua—lluvia—del estreno del estadio nuevo de Oaxaca, la normalidad reclamó su vigencia con una asistencia de 3,225 aficionados que atestiguaron una victoria con la que los Guerreros limpiaron a los Conspiradores y de paso provocaron el despido de Dan Firova... Una vida de orden y disciplina tienen al veterano de 43 abriles, Jesús “Jesse” Castillo (.313, 2, 16) rindiendo para los Tecolotes de los Dos Laredos, en abierta competencia con la legión extranjera... El ex bigleaguer Luis González (.317, 4, 22) no está quemando la LMB en su debut con los Acereros de Monclova, pero ya es de los favoritos de la clientela de un equipo cuyo dueño, Gerardo Banevides Pape, decidió apostar por el talento mexicano desde 2024, después de que precisamente él empezó a sentar las bases para la “extranjerización”... Un ejemplo de estos últimos es la transacción de ayer que involucró a cuatro importados. Los Dorados de Chihuahua enviaron a los Caliente de Durango a Alejandro Mejía (.269, 9, 18) y Devin Smeltzer (1-3, 6.32), a cambio de Elian Leyva (0-0, 6.08) y Andre Lipsius (.324, 5, 21).