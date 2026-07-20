Gabriel Cancel, jonronero de la Liga Mexicana, jugará con los Venados

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex ligamayorista Trevor Bauer (2-1, 4.86) no regresó tan duro como en 2024 a la Liga Mexicana con los Diablos Rojos, pero la idea es que esté al 100 por ciento para los playoffs previstos para iniciar en la segunda semana de agosto.

Aunque se supone que el hombre llegó en forma de la Liga Independiente del Atlántico, en donde tuvo acción para los Ducks de Long Island, mientras acá analizaron sobre si era necesario traerlo, después de no ocuparlo en 2025.

En siete juegos como abridor en el circuito no afiliado al beisbol organizado, Bauer dejó un registro de 5-1 y efectividad de 1.50 con una relación de 66 chocolates y 7 bases por bolas en 42 innings y dos tercios.

El su reciente actuación con los bicampeones escarlatas, el americano tuvo su actuación más larga en tres aperturas, 6 innings y dos tercios (8h, 3c, 7k, 0bb) que le permitieron imponerse a los Pericos de Puebla.

COMO lo anticipó el manager, Craig Consell, Javier Assad (6-1, 4.11) tendrá que hacer fila para otra oportunidad para formar parte de la rotación de abridores de los Cachorros de Chicago que ya está completa con el regreso de los lesionados.

El problema es que el derecho lleva 10 días sin acción, ni siquiera un relevo para mantener su brazo en condiciones. No trabaja desde el 10 de julio cuando aportó cinco innings (7h, 2c, 0bb, 4k) para un triunfo que no fue a su récord ante los Rojos en Cincinnati.

Assad goza de cabal salud luego de batallar con averías físicas en 2025 y que lo alejaron por prolongados periodos. Sólo es cuestión entonces de esperar algún imponderable para que vuelva a circular.

OBSERVACIONES: El chihuahuense Samuel Natera Jr., es una grata revelación entre los novatos de los Angelinos de Anaheim, de acuerdo a guarismos de 1-0, un rescate, 2.76 en carreras limpias admitidas y 24 ponchados en 14 apariciones, sobre 16 innings y un tercio.

Los Rays de Tampa Bay confían en que el relevista Manuel Rodríguez, actualmente en la Arizona Complex League, pueda reaparecer en agosto. El yucateco no lanza desde hace más de un año a causa de una distensión en el codo.

LOS Venados de Mazatlán destaparon a otro de sus refuerzos para el ya no tan lejano ciclo otoño-invierno, el puertorriqueño Gabriel Cancel, líder en jonrones (26) y producidas (84) en la Liga Mexicana con los Bravos de León.

De hecho, con Cancel los rojos completaron su ración de extranjeros que contempla a los lanzadores estadounidenses Roel Ramírez y Jacob Nix, el colombiano Elkin Alcalá, los bateadores Nick Lucky y Gaige Howard.

A la lista se suma Andrés Álvarez, jugador de cuadro de doble nacionalidad que en la LMP juega como importado. Su apodo, “El Papas”, se lo restriegan con singular “saña” los cronistas de radio y televisión del rumbo cada que lo mencionan. Fuera del jardinero Lucky, a quien encontraron en liga independiente, todos los foráneos de los Venados trabajan en la LMB.

La directiva de los Venados no lo dijo, pero Cancel probablemente estará en la Arco con los juegos y días contados, conocido que se trata de un legionario vigente en la Roberto Clemente de su país con los Gigantes de Carolina. Se darían entonces por bien servidos si les ayuda hasta el fin de la primera mitad o un poco antes. Dependerá de la fecha de inauguración en Puerto Rico.

UN día como hoy en 1977- Jim “Catfish” Hunter logró una blanqueada de 7-0 contra los Cerveceros, poniendo fin a la racha de tres derrotas consecutivas de los Yanquis de Nueva York, en el primer juego de una doble cartelera. Milwaukee remonta en el segundo choque y gana 5-4 en diez entradas.

En 1986 - José Canseco conectó un jonrón contra un lanzamiento de Walt Terrell, enviando la pelota a la tribuna superior de las gradas del jardín central en el Tiger Stadium. El bateador de los Atléticos de Oakland ha volado la barda en todos los estadios de la Liga Americana.

Mañanitas para Hal Hrabosky (77), Mike Bordick (61), Mark Zapelli (60) y CC Sabathia (46).

Hoy cumplirían años Daniel Morejón (1930-2009), Dave Henderson (1958-2015) y Mike Cubbage (1950-2024).

-No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero”.- Paulo Coelho.

ENTRE suspensivos.- Los Charros de Jalisco reportaron el pasado fin de semana buenas asistencias, incluyendo una de 9 mil y fracción, impensables con la visita de los Saraperos de Saltillo que no han levantado en 2026, pero que le sacaron la serie (2-1) a los pupilos de Benjamin Gil... Nos contaron que eso se debió a promociones y regalo masivo de boletos que a veces se presta, como ahora por la catarsis futbolera de cada cuatro años... Diablos Rojos-Campeche, Tabasco-Oaxaca y Puebla-León, en el sur, y los norteños Tijuana-Aguascalientes, Durango-Jalisco y Monterrey-Monclova, las probables series de playoffs en la Liga Mexicana.