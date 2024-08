CIUDAD DE MÉXICO.- Finalmente, el bigleaguer en forzoso destierro, Trevor Bauer, debió conformarse con el primer lugar en ponches (120) y compartir el de ganados (10) con Juan Pablo Oramas (Tabasco) y César Valdez (Yucatán), después de aspirar a la triple corona.

Su compatriota que rindió en Monclova, Zac Grotz (2.35), le arrebató el de efectividad que Bauer (2.48) perdió en su peor actuación del año en casa ante los Conspiradores de Querétaro.

Bauer, quien de cualquier modo, terminó invicto (10-0), está contemplado por los Diablos Rojos para abrir los playoffs mañana domingo ante los Pericos de Puebla, en el estadio Alfredo Harp Helú.

El estadounidense, cuyo apoderado se la pasa amenazando a las 30 organizaciones del Big Show, buscará volver por sus fueros, encarando a los campeones defensores.

COMO se veía venir, el relevista Giovanny Gallegos rechazó la asignación de los Cardenales de San Luis a AAA y desde ayer es agente libre por primera vez en su carrera en las Mayores.

Otra: Isaac Paredes (.240, 16, 55) se ha ido en blanco en cuatro turnos en tres de sus primeros cuatro juegos con los Cachorros de Chicago, para quienes batea .167 (12-2) con dos dobles y cero impulsadas.

Una más: Javier Assad (5-3, 3.19), que ayer no tuvo decisión frente a los Cardenales, tiene 1-0, 4.02 en carreras limpias y una relación de 10 ponches y 12 bases por bolas en 4 juegos y 15 y dos tercios, desde que regresó de la lista de lesionados.

Y, Joey Meneses (.224, 3, 11) se fue de 19-6 (.316) con tres cuadrangulares y 8 empujadas en sus últimos cinco juegos de julio en la sucursal de los Nacionales de Washington, Rochester, en la Liga Internacional AAA.

UN día como hoy, en 1973: Los hermanos Gaylord Perry (Cleveland) y Jim Perry (Detroit) se enfrentan por primera vez en sus carreras.

Gaylord se lleva la derrota al imponerse Detroit 5 a 4, víctima de dos jonrones de Norm Cash. Los dos hermanos serán compañeros de equipo en Cleveland en 1974. Jeff se va sin decisión.

**“Siempre tenía grasa en al menos dos lugares, en caso de que los árbitros me pidieran que me la quitara. Sin embargo, nunca quise que me pillaran con algo, no sería profesional”.- Gaylord Perry.

EN seguidillas.- El zurdo Marcelo Martínez saldrá hoy sábado por su novena victoria en la Liga de Taiwán, donde presenta cifras de 8-1 y efectividad de 2.05. Va contra los Dragones de Wei Chuan... Roberto Osuna (0-2, 20, 3.99) cumplió justo un mes inactivo en Japón, la ausencia por lesión más prolongada en su trayectoria profesional... El veracruzano Luis Cessa (2-2, 4.73) lanzó su mejor encuentro para Indianapolis, filial AAA de los Piratas de Pittsburgh, seis innings, 4 hits, 2 carreras limpias, 5 ponches y un boleto, contra Toledo Med Huns (Detroit)... Alejo López (.294, 3, 33) bateaba .385 (39-15) con un “vuelacerca”, 7 producidas y 8 anotadas en 9 juegos, después de la pausa en la Liga Internacional (AAA).