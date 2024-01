La final se encuentra 2-0 a favor de Hermosillo, tras sus dos victorias en los dos primeros de la serie 8-2 y 1-0.

El tercero encuentro es este martes 23 de enero a las 20:00 horas en el estadio Teodoro Mariscal. El juego cuatro es a la misma hora el miércoles 24 y en caso de triunfo de los Rojos en algún cotejo, habría quinto enfrentamiento el jueves 25.

Pero este escenario adverso no es algo que le quite el sueño a los rojos, obvio que no es lo mejor, sin embargo ha estado así en más de una ocasión en su historia y ha regresado para emparejar y hasta salir airoso, como en aquella lejana final de 1997-1998, cuando se levantaron de un 0-3 para coronarse campeón ante Navojoa.