BOSTON._ El hecho de que Garrett Crochet llegara a los Medias Rojas en un canje de alto impacto con los Medias Blancas por cuatro prospectos, ocho años después de que Chris Sale hiciera lo mismo, es de alguna manera muy apropiado.

Crochet ha escuchado comparaciones con Sale durante años y eso no es necesariamente algo malo.

En el 2010, los Medias Blancas eligieron a Sale como la décimo tercera selección del Draft amateur procedente de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida. Más adelante ese año, tras apenas 21 presentaciones en las menores, Sale vio acción en 21 juegos para los Medias Blancas, haciendo un ascenso inusualmente rápido a las Grandes Ligas.

En el 2020, los Patipálidos eligieron a Crochet de décimo primero general en el Draft amateur de MLB procedente de la Universidad de Tennessee. Sin temporada de ligas menores ese año debido a la pandemia de Covid-19, el primer contacto de Crochet en el beisbol profesional fue en las Mayores. Hizo cinco presentaciones como relevista apenas meses después de ser seleccionado.

Sale y Crochet poseen brazos zurdos eléctricos y comenzaron sus carreras como relevistas, antes de ascender rápidamente a la cima de la rotación.

Sale pasó a los Medias Rojas cuando los Medias Blancas estaban en reconstrucción y ganó un campeonato de Serie Mundial en su segunda campaña en Boston.

Crochet busca seguir el mismo camino.

“Las similitudes son bastante cómicas”, dijo Crochet en una entrevista con Scott Merkin, reportero de MLB.com asignado a los Medias Blancas, la semana pasada. “Recuerdo que, durante el Draft, recibía comparaciones. Muchas con Andrew Miller, pero algunas también con Chris Sale.

“Siempre me enorgulleció que me compararan con un jugador de su calibre. Sólo puedo esperar tener una carrera como la de él, pero al mismo tiempo, siempre he tratado de trazar mi propio camino y hacerme un nombre. Pero estas similitudes siguen apareciendo. A estas alturas, es algo que no puedo evitar. Llámalo destino o lo que quieras, pero es genial”.

Este año, hubo otra similitud: Ambos fueron convocados al Juego de Estrellas del 2024. Crochet representó la Liga Americana con los Medias Blancas y Sale estuvo con la Liga Nacional en su primera temporada con los Bravos.