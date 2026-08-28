Gastélum, revelación de los Cardenales; la LMP en Nueva York y San Diego

El relevista de los Cardenales de San Luis, Luis Gastélum (4-3, 4.88), está resultando un aliado confiable para el mánager Óliver Mármol, quien no duda en darle la pelota en situaciones de apremio.

CIUDAD DE MÉXICO._ El relevista de los Cardenales de San Luis, Luis Gastélum (4-3, 4.88), está resultando un aliado confiable para el mánager Óliver Mármol, quien no duda en darle la pelota en situaciones de apremio.

Gastélum, de 24 años y estreno nacional del 8 de julio pasado, registra 2-1 y 2.38 en carreras limpias admitidas en sus pasados 10 juegos en los que ponchó a 20 y caminó a dos en 12 innings y dos tercios.

El sinaloense ganó ayer el juego más tempranero de la jornada, 7x5 a los Orioles de Baltimore, tirando un inning y un tercio sin hit ni carrera, 0 boletos y dos chocolates, mientras Ramón Urías (.159, 3, 7) lo respaldó con un cuadrangular de dos anotaciones.

La potencia del nativo de Los Mochis ha sido su mejor arma en un recorrido de altibajos normal en un debutante. Suma 30 ponches y seis bases por bolas en 24 entradas y 21 apariciones, en seis de las cuales lanzó más de un inning.

PARA aquellos y aquellas que los imaginan más desvalidos que un indocumentado en el país vecino después del caso Tucson Baseball Team, los directivos de la Liga Mexicana del Pacífico y su presidente Salvador Escobar Cornejo, cumplieron agenda en Estados Unidos.

Primero viajaron a la gran manzana, alias Nueva York, donde se reunieron con sus cofrades de Major League Baseball, y de ahí se fueron a San Diego para la asamblea ordinaria mensual en la que trataron asuntos inherentes a la temporada en puerta.

Fue la última junta antes de la apertura de los entrenamientos y la inauguración de la edición 2026-2027 prevista para el 13 de octubre con juego único entre los bicampeones Charros de Jalisco y Jaguares de Nayarit.

EN la larga historia de la Liga Mexicana se conoce de varios bicampeones que murieron en el intento por ese tercer título que solo los Industriales de Monterrey —hoy Sultanes— lo festejaron en 1947, 1948 y 1949 con el cubano Lázaro Salazar en el timón.

En lo que toca a los Diablos Rojos ellos fallaron por cuarta vez tras ser parados en seco por los Pericos de Puebla, quienes se dieron el lujo y el gusto de ganar en tres ocasiones en el “infierno”, como llaman al estadio Alfredo Harp Hélu.

Las otras oportunidades desperdiciadas por los colorados datan de 1975 (1973-1974), 1989 (1987-1988) y 2004 (2002-2003), quedando en todas fuera de la disputa de la serie final como ahora frente a los emplumados de la Angelópolis.

Se fueron, pues, los Diablos Rojos y con ellos un Trevor Bauer siempre dispuesto a trabajar “horas extras”. Podrán decir lo que quieran del estadounidense que, ciertamente, no es el más simpático que uno se pueda encontrar.

Pero su entrega y profesionalismo no están a discusión, según se constató también en su primera incursión a la liga en 2024, cuando se arrancó el brazo en la final del sur en la que los pingos remontaron ante sus indiscutibles hermanos menores, Guerreros de Oaxaca.

OBSERVACIONES: Los Dodgers de Los Ángeles aterrizaron en Detroit llevando al hasta hace poco ídolo del rumbo, Tarik Skubal (8-7, 2.91), a quien hoy mandarán al cerrito. El Cy Young 2024 y 2025 en la Liga Americana compila 1-2 y 3.38 en cuatro aperturas con su nuevo equipo.

Joey Meneses (.319) conectó su jonrón 15 y llegó a 104 impulsadas, tope en Liga de la Costa del Pacífico clase AAA haciendo antesala con los Aviadores de Las Vegas (Atléticos).

En la Liga de Taiwán, el zurdo de Reynosa, Tamps, Marcelo Martínez (5-3, 1.96), quien perdió en su anterior salida, abrirá hoy por los Dragones de Wei Chuan contra TSG Hawks.

UN día como hoy en 1988- Los Diablos Rojos lograron su segundo título consecutivo, el décimo de su historia y quinto para el mánager Benjamín “Cananea” Reyes, superando 1x0 a los Saraperos de Saltillo en el juego cinco de la serie final. Ganó Benjamín Morrow con rescate de Salomé Barojas y perdió Armando Reynoso.

En 1996- Vinicio Castilla alcanzó la cifra de 100 carreras impulsadas, uniéndose a sus compañeros Andrés Galarraga, Ellis Burks y Dante Bichette. Desde los Cachorros de Chicago y los Filis de Filadelfia de 1929, ningún equipo había logrado que cuatro jugadores alcanzarán dicha marca.

Mañanitas para Lou Piniella (83), Mike Torrez (78), Joel Youngblood (76), Kit Pellow (53), Sebastián “Seby” Zavala (33).