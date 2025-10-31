George Springer, listo para jugar con los Azulejos

En su cuarta temporada en el beisbol japonés, Roberto Osuna (3-1, 8, 4.15) celebró el campeonato con los Halcones de Softbank, aunque sin actividad en playoffs y Serie de Japón, debido a problemas físicos.

De hecho, el relevista sólo participó en un juego en los últimos cuatro meses y fue justo en el último día del calendario regular en el que lanzó un episodio.

Osuna se convirtió en el tercer mexicano campeón en la NPB. En 2016 festejó el pítcher Luis Alonso Mendoza el título de los Luchadores de Nippon Ham y en 2022 el también serpentinero, César Vargas, con los Búfalos de Orix.

En la organización de Softbank también se encuentra, pero en las menores, el pítcher nativo de Los Mochis Alexander Armenta, de 21 años que en 2025 compiló 3-3 y 3.47 en carreras limpias en 13 apariciones.

EL club más a la mano que ganó los juegos seis y siete como visitante en la Serie Mundial fueron los Nacionales de Washington en Houston, en 2019, cuando ninguno de los protagonistas venció en casa.

Eso necesitan los Dodgers de Los Ángeles después de perder el cuarto y el quinto en las colinas de Chávez Ravine, lo que, aunado a la paliza del primero en Toronto, los tienen abajo 2-3 frente a los motivados Azulejos.

Curiosamente, si las huestes leales a Dave Roberts logran la épica remontada, serán los primeros en abrir y cerrar el largo periplo de Grandes Ligas con dos victorias consecutivas fuera de Estados Unidos.

El martes 18 y el miércoles 19 de marzo derrotaron en Japón a los Cachorros de Chicago, 4-1 y 6-3, llevando en el inaugural, precisamente, al abridor para el viernes en Canadá, Yoshinobu Yamamoto.

En aquella oportunidad, el asiático estuvo en el juego inaugural contra los Cachorros y se alzó con el triunfo tirando los necesarios cinco innings. Nada que ver con sus actuaciones ante los Cerveceros de Milwaukee en la serie de campeonato y los Azulejos en la Serie Mundial, recorriendo la ruta completa.

Los Azulejos podrán disponer hoy de George Springer, quien abandonó temprano la noche del lunes tras un swing que le lastimó el costado izquierdo. Estaba listo para el juego 5, pero el piloto John Schneider optó por darle al jardinero un día más en el “hule”.

UN día como hoy, en 1973: Tom Seaver, de los Mets de Nueva York, gana el premio Cy Young de la Liga Nacional, la primera vez que este galardón se otorga a un lanzador con menos de 20 victorias. Seaver terminó con un récord de 19-10 y lideró la liga en efectividad (2.08) y ponches (251).

El 31 de octubre de 1980- Fernando Valenzuela ponchó a 14 en nueve innings por segunda apertura consecutiva para sumar 51 chocolates en cuatro juegos y los Mayos de Navojoa derrotaron a los Venados de Mazatlán,2x1, en el estadio Teodoro Mariscal.

Estas son las mañanitas para Mike Gallego (65), Fred McGriff (62) y Luis Alonso Mendoza (42).

-“El verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino el poder actuar a pesar de él”.- Andrés Eloy Blanco.

ENTRE suspensivos.- Los prospectos de los Cerveceros de Milwaukee, Jesús Broca, y de los Gigantes de San Francisco, Ricardo Estrada, ambos lanzadores, entregan buenas cuentas asignados en la “Arizona Fall league” que se encuentra en la recta final... Broca, zurdo tabasqueño que pertenece a los Algodoneros de Guasave, compila 1-0 y 2.57 en carreras limpias en tres relevos y 7 innings con los Saguaros de Surprise, en tanto el chihuahuense Estrada, de los Tomateros de Culiacán, va sin decisión con una efectividad y entradas similares en cuatro apariciones a las de Broca, para los Escorpiones de Scottsdale... Los Mellizos de Minnesota destaparon a su nuevo mánager, Derek Shelton, ex timonel de los Piratas de Pittsburgh de 55 años, y los Nacionales a Blake Butera, apenas de 33, pero con algunos años dirigiendo en sucursales.

