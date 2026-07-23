Gerardo Carrillo, cuarto mexicano debutante en 2026

Los Charros de Jalisco presumen en sus redes sociales a su relevista durante tres inviernos, Gerardo Carrillo, que es de Guadalajara, como bigleaguer en ciernes de los Diamondbacks de Arizona.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Charros de Jalisco presumen en sus redes sociales a su relevista durante tres inviernos, Gerardo Carrillo, que es de Guadalajara, como bigleaguer en ciernes de los Diamondbacks de Arizona.

De igual manera, los Toros de Tijuana reclaman su “paternidad” por tratarse de uno de sus egresados de la academia de la cual han surgido ligamayoristas del calibre de Alejandro Kirk, Jonathan Aranda y Javier Assad.

Carrillo, de 27 años, debutó ayer en una jornada a todo sol en Phoenix contra los Atléticos de Sacramento y en dos innings toleró tres hits y una carrera limpia, ponchó a uno y caminó a otro, en una labor en la que enfrentó a 9 con 42 lanzamientos, 25 strikes.

Es el mexicano 156 nacido acá de este lado en las Mayores y el cuarto estreno nacional en 2026, después del cátcher de los Azulejos de Toronto, Brandon Valenzuela, y los serpentineros Samuel Natera (Anaheim) y Luis Enrique Gastélum (San Luis).

En la travesía de 2025 también debutaron cuatro, a saber por estricto orden de aparición: el pítcher Omar Cruz y el jardinero Tirso Ornelas, con los Padres de San Diego, el guardabosque de los Rangers de Texas, Alejandro Osuna y el lanzador de los Filis de Filadelfia, Alan Rangel.

La cantidad más alta en una zafra data de 1995, un total de seis: los pítchers Juan Acevedo (Colorado), Octavio Álvarez (Montreal), Andrés Berumen (San Diego) y Esteban Loaiza (Pittsburgh), el utility Juan Castro y el receptor Noé Muñoz, ambos de los Dodgers.

LOS Cardenales de San Luis tienen convaleciente al relevista Jo Jo Romero (1-3, 3.35), quien despertó con un fuerte dolor que resultó una apendicitis. Fue operado de urgencia sin mayores complicaciones.

El mánager dominicano, Oliver Mármol, dijo que todo salió bien, pero espera el reporte de los médicos para fijar una fecha de regreso del México americano que ha sido un soporte en el bullpen.

En la misma frecuencia, Ramón Urías (.158, 2, 5) está practicando fildeo y bateo y, sobre todo, tiros a las bases, luego de un largo periodo sin movimiento debido al codo que se lastimó a principios de mayo. Mármol tampoco sabe cuándo podrá contar con el veterano que adquirieron de los Astros de Houston.

TRES de tres: Alejandro Osuna (.265, 1, 21) lleva tres juegos de tres imparables en su aún breve trayectoria en el Big Show con los Rangers de Texas, todos en la actual edición en la que ya implantó marca personales en hits (45), empujadas (21) y anotadas (23).

El regreso de los lesionados Matthew Boyd y Jameson Taillon y el arribo de Aaron Civale, procedente de los Atléticos, aleja a Javier Assad (6-1, 4.04) de la rotación de abridores de los Cachorros de Chicago por tiempo indefinido.

Assad relevó en su reaparición tras más de 10 días sin acción y en un episodio cedió dos incogibles y una carrera inmerecida, regaló un boleto y ponchó a dos en una causa perdida ante los Tigres de Detroit.

VARIOS dominicanos que la giran en la Liga Mexicana dejarán a sus clubes para integrarse a su selección nacional que disputará el torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, a partir de la próxima semana.

Entre ellos, los veteranos lanzadores César Valdez (Chihuahua), Fernando Abad (Querétaro), Esmil Rogers y Miguel Castro, de los Leones de Yucatán y el bateador que estuvo con los Sultanes de Monterrey y Bravos de León, Raimel Tapia.

Por cierto, México intentará refrendar la medalla de oro obtenida en 2023 en San Salvador y hasta ayer todavía no había información y detalles sobre el plantel que supuestamente dirigirá el mánager de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil.

UN día como hoy en 1983- El zurdo Alfredo Ortiz llegó a 200 triunfos en su carrera en la Liga Mexicana, todos con los Diablos Rojos, con una blanqueada a los Petroleros de Poza Rica, 3-0.