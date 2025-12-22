Gerardo Reyes, nuevo cerrador de los Charros

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Charros de Jalisco sacaron del róster a su cerrador, Trev’or Clifton (0-2.12, 5.63), sin precisar si es temporal o para siempre. Se hizo cargo el ex bigleaguer Gerardo Reyes (2-1, 2, 2.66), quien iba de 2-2 en oportunidades de rescate.

Clifton tenía 12 salvados, la segunda mejor cifra en el circuito, pero una efectividad de 5.63 que, naturalmente, no va con la personalidad de alguien que baja la cortina. La mayoría de sus salvamentos fueron con sufrimiento incluido.

Sólo la revelación entre los taponeros de la Arco, Efraín Contreras (13), de los Yaquis de Ciudad Obregón, y el Naranjero Matt Foster (13), suman más salvados que el estadounidense de la escuadra tapatía.

LOS Jaguares de Nayarit no han extrañado a su número uno de la rotación, Jared Wetherbee (7-3, 3.18), que se fue a descansar luego de firmar con los Leones de Yucatán, un caso único, cuando normalmente lo hacen después de un arreglo con organizaciones ligamayoristas.

El mánager Luis Carlos Rivera ha utilizado una especie de comité para suplir al ausente con los también americanos, Tyler Jandron (1-0, 0.64), quien empezó en el bullpen, Jeremy Rhoades (1-1, 2.70) y Robert Dugger (0-0, 0.90).

La directiva del elenco nayarita ha tenido buena mano en sus contrataciones extranjeras, contrario a lo que padeció la franquicia que operaba en Monterrey.

Algunos llaman a eso buena planeación, pero la verdad es que igualmente se necesita suerte en el desempeño de los importados que en su mayoría traen buenos números del verano.

UN día como hoy, en 1972- Dyar Miller lanzó un juego sin hit ni carrera y ponchó a 19, marca vigente en la Liga Mexicana del Pacífico, y los Mayos de Navojoa derrotaron a domicilio a los Algodoneros de Guasave, 1x0.

En 1975 - El árbitro Peter Seitz declara agentes libres a Andy Messersmith y Dave McNally. Ambos lanzadores se ausentaron de sus contratos durante los años opcionales con la esperanza de quedar libres para firmar con cualquier equipo. Messersmith se arreglará con los Dodgers de Los Ángeles, mientras que McNally, quien anunció su retiro en junio, no regresará. La decisión de Seitz resultará en un acuerdo con los dueños, por el cual todos los jugadores serán elegibles para la agencia libre después de seis temporadas.

Hoy es el cumpleaños de Jerry Koosman (83), Raúl Cano (80), Tim Leary (57) y Víctor Martínez (47).

-“Alcohol, esa manera de ver con cristales rosas la vida”.- Scott Fitzgerald.

ENTRE suspensivos.- ¿Hasta cuándo durará el supuesto interinato del norteamericano, Chris Coste (3-1), en el timón de los Cañeros de Los Mochis?... Los Algodoneros de Guasave añadieron a su elenco al colombiano Tito Polo, quien no era visto en México desde que en 2024 rindió para los Bravos de León y Águila de Veracruz, promediando .337 con 5 cuadrangulares y 27 empujadas en 59 juegos...Los buenos oficios defensivos del veterano receptor, José Heberto Félix (.269, 1, 19), además de su aportación a la ofensiva, obligaron a Luis Carlos Rivera, ha colocar en la primera base al otro experimentado cátcher, Ricardo Valenzuela (.279, 6, 36)... Dos sencillos, una base por bolas, un pelotazo y tres anotadas en seis turnos, el balance de los dos primeros juegos de Isaac Paredes en el orden al bate de los Naranjeros.