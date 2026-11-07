Gerentes de MLB, con manos atadas; japonés Sekine hizo su nido en la LMP

CIUDAD DE MÉXICO.- Martes y miércoles de la semana que hoy inicia se reunirán en Las Vegas, Nevada, los gerentes generales de los 30 equipos de Grandes Ligas. Lo hacen todos los años previo a las reuniones invernales, pero ahora será con carácter de urgente ante lo que se avecina para las primeras horas de diciembre—el paro patronal—si no hay un nuevo acuerdo entre MLB y el sindicato de jugadores respecto al convenio colectivo.

Normalmente los operadores en las oficinas hacen tertulias para cambios de jugadores y observar el mercado de los agentes libres, entre otras cosas, pero ahora se trata de ir midiendo el agua a los camotes, diría el clásico, para en caso de que el 1 de diciembre se suspenda toda la actividad inherente a una organización del Big Show que produce miles de millones de dólares.

Es pertinente aclarar que lo que se avecina, irremediablemente, no es una huelga de jugadores, sino un recurso de los dueños de los clubes para defender sus intereses y meter presión a los protagonistas del pasatiempo rey en las negociaciones.

TAKE Sekine, el japonés que en 2023-2024 fue campeón de bateo jugando con los Yaquis de Ciudad Obregón (.345), reportó a los “Caballeros Águilas” de Mexicali, tras cinco temporadas en la Liga Mexicana del Pacífico, caso único entre asiáticos.

Sus números de por vida en la pelota invernal lo pintan como un elemento ágil y de mucho contacto: promedio de .288, sin jonrones, 29 dobles, 13 triples, 47 impulsadas, 107 anotadas y 30 robos en 187 juegos.

Sekine tiene 31 años y una hoja de servicios con 12 veranos en la potente NPB, todas con el Yokohama DeNa BayStars (.236, 7, 76) que hace unos días perdió la Serie de Japón ante los Halcones de Softbank y Roberto Osuna.

LOS Pericos de Puebla volverán a utilizar en 2027 una fórmula conocida que no hace mucho les funcionó en el timón: el experimentado sonorense Sergio Omar Gastélum, autor intelectual del campeonato de 2023.

Entrará por el eterno interino, Ramón Orantes (33-29), quien como reemplazo de Darryl Brinkley (17-13) en 2026 llevó a los emplumados a la final de la zona sur en la que perdieron contra los Olmecas de Tabasco (4-1), después de descarrilar a los Diablos Rojos (3-4) que eran apuesta segura para un tercer banderín consecutivo.

Luego de la faena a los pingos “chilangos” se esperaba un voto de confianza para Orantes, quien casi siempre cotiza como instructor de bateo, pero la directiva camotera aplicó al ex tercera base ya entronizado en el Salón de la Fama del beisbol mexicano, el mismo insensato trámite que a Brinkley que tenía al plantel en el tercer lugar cuando lo botaron.

UN día como hoy en 1981- Carlos López disparó tres cuadrangulares y Águilas de Mexicali vencieron a los Venados de Mazatlán, 8-3. Rolando Menéndez se adjudicó el triunfo.

En 1998- El jardinero de los Cachorros de Chicago, Sammy Sosa, es nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional, después de una cosecha de 66 jonrones y 158 impulsadas, cifra tope en el circuito.

Estas son las mañanitas para Jeff Blauser (61), Henry Rodríguez (59), José Offerman (58), Edgardo Alfonzo (53), Víctor Álvarez (50), Pedro Díaz (48), Misael Valenzuela (39) y Mauricio Tabachnik (37).

Hoy cumplirían años Jerry Remy (1952-2021) y Dwight Smith (1963-2022).

-“La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz”.- Proverbio turco.

OBSERVACIONES: Los Naranjeros de Hermosillo develaron el nombre de la cabina de radio del estadio Fernando Valenzuela: Jaime Francisco Cortés, su cronista por muchos años que falleció en agosto pasado. Además de la placa, a la entrada del reservado colocaron un “bobblehead” del hombre nacido en la capital del país y que se hizo narrador en la LMP.

La Liga Roberto Clemente de Puerto Rico hizo un reconocimiento al comisionado de la Confederación de Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, por sus 34 años y contando al frente de la entidad que desde 1970 aglutina a la Liga Mexicana del Pacífico. Algunos creen que el homenaje sería una señal de una inminente jubilación del abogado dominicano que en 1992 reemplazó al sonorense Horacio López Díaz.

EN seguidillas.- El estelar David Reyes (1-2, 8.31), no ha podido tomar su paso con Águilas de Mexicali y la otra noche en Los Mochis tuvo probablemente la peor actuación de su trayectoria, asimilando un castigo de 8 hits y 8 carreras en apenas un episodio... Según el aficionado de Navojoa, Alberto Miranda, los Mayos suman dos triunfos y 11 descalabros en juegos en los que llegaron con ventaja a la séptima entrada... El sinaloense José Ángel Ceceña (.364, 3, 13), utility de los Charros de Jalisco, salió de escapada como candidato natural a Novato del Año, pero no va solo. Le acompañan Joel Flores (.293, 0, 7), torpedero de los Jaguares de Nayarit; el antesalista de los Yaquis de Ciudad Obregón, Marcos Vargas (.213, 1, 6) y varios más... Los aficionados de Nayarit siguen preguntando por su flamante adquisición Alejo López, ex bigleaguer de poco apego a la liga invernal, a lo mejor porque es de los que piensan que el béisbol lo inventaron para jugarse en verano.