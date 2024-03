Los Yanquis de Nueva York estarán sin su as Gerrit Cole durante al menos un mes debido a un problema en el codo de su brazo de lanzar, informó el martes Jon Heyman, colaborador de MLB Network. Aunque no se ha detectado un desgarre en el ligamento colateral cubital derecho del lanzador, Cole tiene pautado volar a Los Ángeles para encontrarse con el cirujano Neal ElAttrache, según Heyman. El club no ha confirmado la noticia.

Ganador unánime del premio Cy Young de la Liga Americana del año pasado, Cole se sometió a una resonancia magnética el lunes después de informar que había tenido dificultades para recuperarse tras su primera apertura en la Liga de la Toronja, comparando su nivel de fatiga con lo que usualmente sentiría después de lanzar 100 pitcheos durante la temporada regular. Cole se sometió a más pruebas el martes, y los Yanquis no esperan que pueda hacer su apertura en el Día Inaugural el 28 de marzo.

El club dijo que podrían pasar varios días antes de que anuncien un diagnóstico para Cole, dado que están buscando opiniones de varios doctores y del personal médico del equipo.

“En este momento, hay incertidumbre sobre lo que está sucediendo ahí dentro”, dijo el mánager Aaron Boone el martes. “Estamos esperando que todos den su opinión. A veces, la primera impresión no es concluyente. Quieres asegurarte cuando se trata del codo. Quieres asegurarte de hacerlo bien y tomar la mejor decisión. Solo tenemos que ser pacientes”.

(Con información de MLB)