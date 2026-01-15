Gigantes firman al SS Hernández, prospecto Nro. 1 del mercado internacional

Por segundo año consecutivo, los Gigantes de San Francisco han abierto el período de firmas internacionales asegurando al jugador amateur mejor clasificado de Latinoamérica. En esta ocasión, se trata del campocorto venezolano Luis Hernández, el prospecto número 1 general del grupo del 2026.

Quizás no sea unánime, pero una abrumadora cantidad de evaluadores de talento consideran a Hernández como el mejor prospecto del grupo internacional de este año.

Los Gigantes pudieron llegar a un acuerdo con Hernández, a pesar de tener sólo 5 millones 440 mil en dinero de bonificación este año, empatados por el monto más bajo de cualquier club. Hernández recibirá la gran mayoría de esa asignación, pero vale la pena señalar que las organizaciones pueden firmar a jugadores aficionados internacionales por 10 mil dólares o menos sin que cuente contra su fondo.

Hernández es uno de los jugadores más elogiados en la escena internacional en los últimos años. Dotado de una inmensa proyección física y una larga lista de herramientas impresionantes, también recibe calificaciones positivas por su ética de trabajo y su coeficiente intelectual de béisbol en general. Hernández está haciendo un poco de historia como el primer jugador nacido en Venezuela en clasificar como el prospecto Nro. 1 de MLB Pipeline en un grupo determinado. (Ethan Salas de San Diego fue firmado desde Venezuela en el 2023, pero nació en los Estados Unidos).

A los 15 años, el bateador derecho se destacó durante una participación en la Liga Mayor de Venezuela. Jugando contra una competencia mucho mayor y más experimentada, Hernández bateó .346 en 104 visitas al plato y exhibió una velocidad del bate de primer nivel y propensión a hacer contacto fuerte. Si bien ya muestra la capacidad de darle efecto back-spin a la pelota, se espera que desarrolle más poder de extrabases a medida que su físico se llene y se aclimate a los rigores del pitcheo profesional.

Visto como un corredor por encima del promedio que es extremadamente agresivo, Hernández podría ser una amenaza en las bases, particularmente en los niveles inferiores. La combinación de sus herramientas de contacto, poder y velocidad se suman para convertirlo en una potencial amenaza de 30/30 si todo se une.

Defensivamente, el joven de 17 años tiene un primer paso rápido en el campo corto. Si hay una pequeña crítica con su juego, es que tiene un brazo de lanzar promedio. Pero todo funciona debido a la fluidez de sus movimientos, ya que su rápida liberación y mecánica sólida ayudan a aliviar las preocupaciones sobre su capacidad para jugar en el medio del cuadro a largo plazo.

