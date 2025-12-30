Gil (4), Bundy (3) y Vizcarra (3), por más títulos

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿En verdad la directiva de los Venados de Mazatlán se echó la “cola al hombro” como responsable de una de las campañas más tristes, justo en el aniversario 60 de su arribo a la Liga Mexicana del Pacífico?

Los resultados parecen dar la razón a sus críticos, pero la clave en el desastre fue la de siempre cuando las cosas no caminan: la inoperancia de la legión extranjera.

Y no es que no hayan sabido escoger a sus importados con la misma política de los demás clubes que contratan, mayoritariamente, a lo más destacado de la Liga Mexicana, como el puertorriqueño Kenny Vargas (.302, 0, 3) y Phil Ervin (.059, 0, 0), que dejaron pronto al club, por citar a dos. Simplemente no hubo suerte en el “albur” que implica la firma de importados, incluso con experiencia en la gran carpa.

Lo que aunado al rendimiento de algunos nacionales que no respondieron a la ofensiva acorde a lo esperado, dieron al traste a las expectativas que en principio depositaron en alguien de probada capacidad, Juan José Pacho.

Para Pacho (2-10) esta vez hubo poca paciencia pero la situación si bien con alguna mejoría, se fue arruinando progresivamente con el sustituto Gerardo Álvarez.

En el pitcheo, manteniendo la tradición, los rojos estuvieron en el “top 5”-- un honroso cuarto lugar--, con José Urquidy (3-1, 1.09), Braulio Torres-Pérez (1-5, 3.11), Nolan Kingham (1-14, 4.47) y Javier Solano (1-2, 3.71), quien se lesionó.

Además de un sólido bullpen encabezado por el ex bigleaguer, Vidal Nuño (1-4, 4, 2.81) y Scott Engler (1-1, 3, 2.13), acompañados por los “caballitos de batalla”, Demetrio Gutiérrez (2-2, 3.32) y Juan Pablo Tellez (3-1, 3.18).

Ahora se habla de una sacudida total para 2026-2027, pero el soporte de casa tendrá que ser el mismo porque es de lo mejor en la liga, incluyendo al cumplidor veterano Ramiro Peña (.279, 4, 23).

En la base mexicana los rojos tienen a Fabricio Macías (.234, 3,15), Juan Mora (.251, 1, 10), Keven Lamas (.244, 2, 17), Miguel Ojeda Jr. (.375, 0, 0), Juan Kirk (.219, 1, 8), el torpedero guante de oro Bryan Quintero (.198, 0, 12) y José Gaitán (.234, 0, 8), a quien prestaron a los Yaquis de Ciudad Obregón.

UN día como hoy, en 1972 – El estelar bateador de los Piratas de Pittsburgh, Roberto Clemente, falleció al estrellarse un avión de cuatro motores sobre el Océano Atlántico.

El puertorriqueño, de 38 años, supervisaba la entrega de suministros de socorro a las víctimas del terremoto que devastó Managua, Nicaragua.

El avión de carga, un DC-7, se desplomó poco después de despegar del aeropuerto de San Juan Juan en Puerto Rico. Los cuerpos de Clemente y un asistente, y tres miembros de la tripulación, no fueron encontrados tras varias semanas de búsqueda.

Estas son las mañanitas para Jim Tracy (70), Rick Aguilera (64), Esteban Loaiza (54) y Marco Tovar (37).

-“Detrás de cada sombra hay una historia, y detrás de cada sonrisa, un secreto”.- Luis Spota.

EN seguidillas.- Entre cuatro de los ocho mánagers que disputarán los playoffs de la Liga Arco hay un acumulado de 11 campeonatos, a saber: Benjamín Gil (4), Jalisco, Lorenzo Bundy (3), Culiacán, Roberto Vizcarra (3), Mexicali y Juan Castro (1), Hermosillo... Van por su primera corona, Luis Carlos Rivera (Nayarit), Óscar Robles (Guasave), Gabriel Álvarez (Ciudad Obregón) y el debutante “interino” de los Cañeros de Los Mochis, Chris Coste... Nick Torres (.308, 0, 2) anda ahora por República Dominicana, enrolado con los Gigantes del Cibao. En su última participación en la LMP, en 2023-2024, el México americano que, sorpresivamente, hace unos días firmó con los Yanquis, bateó .200 con 3 jonrones y 9 empujadas para los Naranjeros.