CIUDAD DE MÉXICO:- Con dos equipos de la Liga Mexicana del Pacífico en la Serie del Caribe 2026, varios elementos de los eliminados serán convocados como refuerzos por Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, entre ellos, probablemente, el líder jonronero Leonardo Heras (Guasave) y el lanzador David Reyes (Mexicali).

También podrán escoger entre los que ahora andan por República Dominicana y Venezuela: Efraín Contreras (Ciudad Obregón), José Urquidy (Mazatlán), Eric Filia (Los Mochis), Faustino Carrera (Nayarit), Raúl Carrillo (Tucson), Wilmer Ríos (Hermosillo), Odrisamer Despaigne (Obregón) y Carlos Sepúlveda (Nayarit).

Asimismo, de entre los que vienen de regreso de la LIDOM: Juan Carlos Gamboa, de los Yaquis, y los Cañeros Rodolfo Amador y Guadalupe Chávez, quienes actuaron con las Águilas Cibaeñas.

Otros dos, también elegibles, Luis Fernando Miranda (Los Mochis) y Matt Foster (Hermosillo) estarán en la final como refuerzos de los Leones de Escogido tras participar en el “round robin” con las Águilas.

En 1974, la única otra ocasión en que participaron dos conjuntos de la Arco, los monarcas Venados de Mazatlán y los Yaquis se dieron vuelo reclutando a figuras del calibre de Héctor Espino, Jorge “Charolito” Orta y Celerino Sánchez.

LA cuarta versión de la serie final y segunda consecutiva de la Liga Mexicana del Pacífico, Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, arranca hoy en la capital sinaloense sin un claro favorito.

Pero con detalles como el duelo a la estrategia que más títulos suma, desde 2004, con Francisco Estrada (6), de los Tomateros y su colega de los Yaquis de Ciudad Obregón, Tim Johnson (2).

En 2026 se enfrentarán al Charro Benjamín Gil (5) y el Tomatero Lorenzo Bundy (3), quien no festeja desde que lo hizo con los Venados de Mazatlán en enero de 2009. Hace un año, Gil venció a su ex equipo guinda conducido por Roberto Vizcarra, que buscaba su cuarta corona.

UN día como hoy, en 1972- El segundo juego de la serie final lo ganan los Algodoneros de Guasave a los Tomateros de Culiacán, 4x1, para tomar ventaja de 2-0. El zurdo noruego, Thor Scogan, supera al estadounidense Randy Cohen.

En 2005 - Roger Clemens y los Astros de Houston firman un contrato de un año por 18 millones de dólares con Roger Clemens y lo convierten en el mejor pagado de Grandes Ligas.

Fue la quinta vez que Clemens, siete veces ganador del premio Cy Young, logra un acuerdo que lo coloca en la cima de los mejor pagados.

Mañanitas para Darryl Motley (66), Matt Stark (61) y Byung-Hyun Kim (47). El 21 de enero de 1989 murió en Hermosillo Juan Lima (57), ex receptor y umpire nacido en San Miguel Zapotitlán, Sinaloa. Fue entronizado en el Salón de la Fama como ampayer en 1991.

-“El verdadero placer consiste en disfrutar de lo simple y rechazar lo complicado”.- Ninón de Lencios.

EN seguidillas.- La serie final 2026 de la Liga Arco tendrá una difusión por televisión que le faltó en 2024-2025 (Megacable). También va por el canal Youtube por módicos 149 pesos y en la radio que todavía tiene su jalón... A todo lo que da los anuncios sobre contrataciones extranjeras de los equipos de la Liga Mexicana, haciendo hincapié en que habrá una reducción en el número por nómina, de 20 a 18. Se abrirán así 20 lugares para los mexicanos que en 2024 y 2025 anduvieron a salto de mata en circuitos semiprofesionales y amateurs... Por cierto, aunque algunos pretenden atrapar incautos en las redes, todavía no se sabe de un nombre que pare el tráfico o las máquinas en las redacciones casi en extinción. Desde Trevor Bauer y Robinson Canó en 2024 con los Diablos Rojos, no ha llegado nadie que pueda presumir blasones de estelar en el Big Show.